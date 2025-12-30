Säljare Till Jysk Hässleholm Deltid
Är du peppad på försäljning? Och vill du erbjuda JYSK Sveriges bästa kundservice tillsammans med ditt team? Gillar du variation och en fartfylld miljö?
Då kan du vara den säljare vi söker!
VAD VI ERBJUDER DIG
Du får chansen att bli en del av ett företag som vill vara kandidaternas förstahandsval när de väljer arbetsgivare. Vi är dynamiska och hos oss blir din röst hörd, du blir involverad och din utveckling är viktig. Dessutom får du som JYSK-ambassadör följande:
En tillsvidareanställning på deltid, 25-50%
Möjligheter till egen utveckling och ansvar - vår ambition är att rekrytera 80% av våra framtida ledare internt.
Ditt nästa steg i karriären kan vara Talent Academy. Läs mer här.
Del av konkurrenskraftig säljbonus på 6% av omsättningsökning i butik
Förmåner, t.ex. friskvårdsbidrag, årlig JYSK-gala och andra sociala aktiviteter
25 dagars semester
Avtalspension
20% rabatt hos JYSK och företag inom Lars Larsen Group
Interna tävlingar mellan butiker med attraktiva priser
Sociala aktiviteter och en rolig arbetsplats
Ett flexibelt arbetsschema
VAD DITT NÄSTA JOBB KOMMER INNEBÄRA
Du ansvarar för försäljning i butiken: du erbjuder våra kunder toppservice med ett leende!
Säkerställa en butik som är 100% välfylld med våra produkter
Du kavlar gärna upp ärmarna och hjälper till med att ta emot, packa upp och leverera in varorna, både på lagret och i butiken
Ha den spännande möjligheten att få ditt eget ansvarsområde i butiken
Möt en av våra säljare och lär dig mer om hur JYSK är som arbetsgivare här.
VAD DU SKA BIDRA MED
Du är utåtriktad, tar initiativ och ger våra kunder den bästa kundupplevelsen de kan tänka sig
Du har en smittande entusiasm och tycker om att prata med kunder
Du är en bra kollega för ditt team - tillsammans gör ni det lilla extra för att uppnå fantastiska resultat
Du älskar variationen och är flexibel: både vad gäller arbetsuppgifter och arbetstider
Du jobbar gärna någon helg i månaden så att du får vara på plats när vi har störst kundtillströmning. Då är du i stället ledig en dag mitt i veckan.
REKRYTERINGSPROCESSEN
Vi behandlar ansökningar löpande och slutför rekryteringen när vi har hittat rätt kandidat.
Rekryteringsprocessen innehåller alltid intervjuer. I nästa steg kommer du få ett mail från oss och vår samarbetspartner HireVue där vi ber dig att genomföra en videointervju genom att svara på fyra frågor. Efter det kommer du att få genomföra två tester som du gör genom att spela två olika spel.
Vi ser fram emot att höra varför du passar bra för jobbet!
OM OSS
Vi tror på att våra anställda är nyckeln till vår framgång. Det är därför vi strävar efter att erbjuda utveckling och möjligheter att växa inom JYSK.
På JYSK tror vi att en stor blandning av kompetenser, talanger och unika personligheter gör oss till ett starkare team. Därför ser vi fram emot just din ansökan.
Har du särskilda behov som kräver anpassning i rekryteringsprocessen? Hör av dig till oss på rekrytering@jysk.com
För mer information, besök vår karriärsida.
Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter i vår Integritetspolicy | JYSK.
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Detta är ett deltidsjobb.
Norra Kringelvägen 42D
281 41 HÄSSLEHOLM
Jysk
