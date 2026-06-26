Säljare till Jönköping
Verisure Sverige AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2026-06-26
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🌟 Bli en del av Verisure – Sälj trygghet, gör skillnad och väx med oss!Verisure söker säljare i Jönköping!
Brinner du för att skapa trygghet för andra – samtidigt som du utvecklas själv? På Verisure söker vi dig som är social, engagerad och gillar att arbeta med människor. Du behöver inte ha tidigare säljerfarenhet – vi letar efter rätt inställning och vilja att växa.
Här får du jobba i ett team där samarbete, gemenskap och personlig utveckling är minst lika viktigt som att nå resultat.
💼 Om rollen:
Som säkerhetssäljare på Verisure hjälper du familjer och privatpersoner att känna sig trygga i sitt hem – något som verkligen gör skillnad. Du planerar och genomför kundmöten där du erbjuder rådgivning och presenterar våra smarta säkerhetslösningar.
Du ansvarar för hela processen – från första kontakt till att avtalet är på plats – men du är aldrig ensam. Vi jobbar som ett team, med tydliga mål och stöd hela vägen.
💡 Vi erbjuder:
Attraktiv provisionsstege utan tak – garantilön + provisionsstege
Mållön: 32 000–40 000 kr
Tjänstebil
En onboarding i världsklass där du får rätt verktyg för att lyckas
Tydlig karriärstege
Trygg anställning i ett stabilt och växande företag
Säljtävlingar och gemensamma mål som firas tillsammans
✅ Vi söker dig som:
Har B-körkort (krav)
Kan arbeta vardagar kl. 12–21, fre: 10–18
Talar och skriver flytande svenska
Är fri från anmärkningar i belastningsregistret
Har god social förmåga och tycker om att bygga förtroende
Är driven men prestigelös och trivs med att jobba mot gemensamma mål
🌍 Om Verisure:Vi skyddar över 6 miljoner kunder världen över och finns i 18 länder. Verisure är ett börsnoterat bolag och Europas ledande aktör inom smarta säkerhetslösningar. Vi är stolta över att kunna erbjuda en arbetsplats präglad av omtanke, innovation och stark gemenskap. Hos oss är du inte bara en del av ett företag – du är en del av något större.
📩 Ansök redan idag!
Vi rekryterar löpande – vänta inte med din ansökan!Av GDPR-skäl tar vi inte emot ansökningar via mejl, men har du frågor är du välkommen att kontakta oss på jobb@verisure.se
– skriv gärna vilken ort det gäller i ämnesraden.
👉 Du kan också läsa mer om oss på vår karriärsida eller följa oss på Instagram.
Välkommen till Verisure – där trygghet, utveckling och teamanda möts.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R2024060088". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verisure Sverige AB
(org.nr 556153-2176)
Jönköping (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Recruiter
Anna Norman-Rondahl Anna Norman-Rondahl jobb@verisure.se Jobbnummer
9981174