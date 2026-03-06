Säljare till iSales Stockholm
2026-03-06
Om rollen
Som säljare hos oss kontaktar du potentiella kunder via telefon och erbjuder bredband och streamingtjänster för Tele2. Du arbetar mot tydliga mål och får daglig coachning, utbildning och ett team som lyfter dig varje dag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Vi söker dig som:
Är kommunikativ, målmedveten och gillar att tävla
Är social och vill utvecklas inom försäljning
Pratar flytande svenska
Kan arbeta heltid måndag-fredag
Har erfarenhet av uppsökande försäljning (meriterande, ej krav)
Vi erbjuder:
Generöst provisionssystem - inget lönetak
Utbildning & daglig coachning
Karriärmöjligheter inom iSales
Stark teamkänsla och roliga aktiviteter
Nyrenoverade lokaler på Kungsholmen, Stockholm
Tjänstepension och sjukförsäkring
Vi tror på mångfald och vet att olika bakgrunder skapar ett starkare team.
Ansök idag!
Urval sker löpande - vi ser fram emot din ansökan!
Om iSales: För över två decennier sedan grundade vi iSales med två klara mål: Att hjälpa Sveriges ledande teleoperatörer nå sina säljmål och att ge ambitiösa människor en framgångsrik karriär. Idag är vi stolta över att vara landets mest innovativa telemarketingföretag och en attraktiv arbetsgivare. Vår kultur präglas av ständig utveckling, där vi med hjälp av modern teknik ständigt förfinar våra säljmetoder. Vår vision är lika tydlig nu som då - att skapa framgång och framtidsmöjligheter för både våra uppdragsgivare och medarbetare.
Plats: Stockholm, Stadshagen Omfattning: Heltid 08:45-17:00 måndag till fredag Start: Enligt överenskommelse
iSales AB
112 51 STOCKHOLM
