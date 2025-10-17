Säljare till iSales på Cypern
iSales AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos iSales AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vill du kombinera personlig utveckling, spännande arbetsuppgifter och en härlig livsstil? Då är jobbet som säljare på Cypern rätt för dig! Med en arbetsdag som startar klockan 10:45 får du möjlighet att njuta av morgonen med träning, ett dopp i havet eller bara en lugn stund i solen innan arbetsdagen drar igång. Vi söker dig som vill skapa vänner för livet, utvecklas inom försäljning och uppleva allt som Medelhavsön har att erbjuda.
Om jobbet
Som säljare på iSales kommer du arbeta måndag-fredag 10.45-19.00. Du kommer dagligen kontakta potentiella kunder via telefon med målet att erbjuda abonnemang för några utav marknadens mest välkända teleoperatörer såsom exempelvis Telia eller Tele2. Din primära uppgift är att förstå kundens behov, presentera skräddarsydda lösningar med fokus på mervärde och att skapa långsiktiga relationer.
Du kommer att ingå i ett engagerat och målinriktat team där du får kontinuerlig coachning, utbildning och möjlighet att växa - både personligt och professionellt. Detta varvas såklart även med roliga aktiviteter och säljtävlingar!
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Vårt erbjudande:
Grundlig säljutbildning som ger dig alla verktyg för att lyckas.
Boende med pool och rooftop - perfekt för att varva ner efter arbetsdagen.
Marknadens högsta provisioner.
En lärorik och glädjefylld arbetsplats med härliga kollegor och många roliga tävlingar.
Flexibla arbetstider som ger dig tid att njuta av Cyperns fantastiska klimat.
Otroligt geografiskt läge! Över 300 soldagar om året - perfekt för en aktiv livsstil.
Lön med låga skatter.
Närhet till Sverige, men med det härliga Medelhavsklimatet.
Tillgång till statlig sjukförsäkring som täcker medicinsk vård.
En avslappnad livsstil där jobb och fritid balanseras på bästa sätt.
Vem är du? Du trivs i en arbetsmiljö med högt arbetstempo, positiv energi och där starkt samarbete går hand i hand med goda försäljningsresultat. Du är kommunikativ, driven, gillar att ta ansvar och har ett säljfokuserat mindset.
Tidigare erfarenhet från uppsökande försäljning är meriterande men inget krav.
Du har möjlighet att flytta omgående och bli en del av vårt team på Cypern.
Om Cypern & iSales
Vårt kontor är beläget i det snabbt växande området Zakaki, nära Limassols nya marina och Europas största casino. Här finns allt du behöver - moderna bekvämligheter, shopping i välkända MyMall och restauranger med något för alla smaker. Närheten till Limassols centrum gör att du alltid har något att göra på fritiden.
För över två decennier sedan grundade vi iSales med två klara mål: att hjälpa Sveriges ledande varumärken att nå sina säljmål och att ge ambitiösa människor en stark start i arbetslivet. Idag är vi stolta över att vara landets mest innovativa telemarketingföretag och en attraktiv arbetsgivare. Vår kultur präglas av ständig utveckling, där vi med hjälp av modern teknik ständigt förfinar våra säljmetoder. Vår vision är lika tydlig nu som då - att skapa framgång och framtidsmöjligheter för både våra uppdragsgivare och medarbetare. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare iSales AB
(org.nr 559206-0981), https://www.isales.se Arbetsplats
iSales Kontakt
Valentina Mahmod valentina@isales.se 076-2066364 Jobbnummer
9563302