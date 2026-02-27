Säljare till ICA Maxi Special Brommaporten
ICA Maxi Special AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ICA Maxi Special AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad i våra kunders vardag? En butiksmedarbetare hos oss kännetecknas av nyfikenhet, energi och stort engagemang i kunden. Gillar du att hjälpa till och göra våra kunders liv lite enklare kommer du trivas hos oss.
Om jobbet som Säljare
I vårt sortiment erbjuder vi det som inte är mat, allt från leksaker, kläder, husgeråd, städartiklar och grillar. Du tar emot och fyller på varor i butiken, kontrollerar prismärkning och skyltning - och framförallt, skapar en positiv upplevelse för våra kunder genom en kommersiell butik och personlig service.
Tjänsten är ett vikariat på ca 20 timmar per vecka i 6 månader. Arbetstiden kan variera under måndag-söndag.
Teamet består av en butikschef, en försäljningansvarig och 7 säljare.
Är du den vi söker?
Du har gymnasieutbildning och branscherfarenhet, gärna från varor likt sortimentet inom Maxi Special. Du talar och skriver svenska obehindrat samt har goda IT-kunskaper.
Därför ska du välja ICA
Vi tror på varje individs potential att lära och utvecklas. Hos oss får du jobba sida vid sida med kollegor som drivs av att utvecklas, testa, förändra och förbättra. Med innovation, ny teknik och branschens skickligaste människor bygger vi framtidens lösningar som gör varje dag lite enklare.
Läs mer om livet på ICA här
Vad händer nu?
Tillträde 2026-03-30 eller enligt överenskommelse.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Charlotte Eriksson Butikschef, charlotte.a.eriksson@maxi.ica.se
. Vi tar ej emot ansökningar via mail.
Ansök redan idag, dock senast 2026-03-22.
Om roller kräver det så behöver du genomgå tester, bakgrundskontroller och drogtestning innan anställning.
Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför. Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö för våra medarbetare.
Läs mer om hur det är att jobba på ICA Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ICA Maxi Special AB
(org.nr 556419-0857)
168 67 BROMMA Arbetsplats
ICA Maxi Bromma Jobbnummer
9766784