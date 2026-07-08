Säljare till HellermannTyton Electronic i Region Syd
AB Effektiv Väst / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-07-08
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Hos HellermannTyton får du utveckla ett väletablerat distrikt och representera en marknadsledande aktör med hög kvalitet och ett starkt erbjudande.
Din framtida arbetsgivare
HellermannTyton är ledande på att organisera kabel och ledning med produkter och system inom områdena – skydda, fästa, märka, bunta och koppla. Vi har en bred bas av kunder som verkar inom flera olika branscher så som solenergi, elinstallatörer, energiverk, infrastruktur samt övrig tillverkande industri.
HellermannTyton AB är en ledande global aktör inom kabelhantering med egen produktion och utvecklingscenter i flertalet länder. Stark utveckling av nordiskt och globalt samarbete i kombination med regional kompetens skapar oss unika möjligheter att möta framtidens behov av hållbarhet och komplexa lösningar. Från Sverige distribuerar vi våra produkter via eget lager direkt till våra kunder i Norden.
Vad erbjuder rollen?
I denna roll ansvarar du för Region Syd. Du utvecklar affären tillsammans med grossister, distributörer och slutkunder, där fokus ligger på att bygga långsiktiga relationer och skapa affärsmöjligheter över tid. Rollen innebär stor frihet att planera ditt arbete och hög närvaro ute hos kunderna.
Du kommer bland annat att:
• Ansvara för försäljning och affärsutveckling inom ditt distrikt
• Utveckla relationer med grossister, distributörer och slutkunder
• Skapa affärsmöjligheter genom ett aktivt och lösningsorienterat säljarbete
• Arbeta mot tydliga försäljningsmål och KPI
• Planera och följa upp ditt arbete i CRM samt vara en del av företagets digitala utvecklingsresa
Rollen innebär ett självständigt arbetssätt där du utgår hemifrån och möter kunder i din region, med stöd och samarbete från ditt team.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av B2B-försäljning alternativt, om du ännu inte har arbetat inom försäljning ser vi i stället att du har erfarenhet från en relevant bransch, exempelvis el, OEM, eller annan teknisk industri där du har byggt upp en god affärs- och kundförståelse. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska och har B-körkort.
Som person är du initiativtagande, affärsmässig och resultatorienterad. Du trivs med frihet under ansvar, ser möjligheter i kunddialogen och arbetar strukturerat för att omsätta aktiviteter till affärer. Samtidigt är du en lagspelare som bygger förtroende och samarbetar väl med både kunder och kollegor.
Är detta din perfekta match?
Hos HellermannTyton får du kombinera friheten i en självständig säljarroll med tryggheten i ett globalt marknadsledande företag. Här finns korta beslutsvägar, stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka både ditt distrikt och företagets fortsatta utveckling.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Under sommarperioden kan svarstiden på din ansökan vara något längre. Vi återkopplar till dig så snart som möjligt. Sista ansökningsdatum är 9 augusti 2026. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Kajsa Larsson på kajsa.larsson@effektiv.se
.
Effektiv rekryterar evidensbaserat med arbetspsykologiska tester och strukturerade intervjuer. Därför behöver du inte skicka något personligt brev, vi fokuserar på din kompetens, potential och en rättvis rekryteringsprocess.
Om Team Effektiv
Sedan 2013 har Effektiv hjälpt kandidater och företag att hitta rätt genom hållbara rekryteringar och en rekryteringsupplevelse i toppklass, något som bekräftas av utmärkelserna Årets Rekryteringsföretag och Årets Karriärföretag.
Med rötterna i idrottens laganda genomsyras Effektivs arbete av värdeorden Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga (GULD), med målet att ta guld tillsammans med kandidater, konsulter och kunder. Varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du blir anställd direkt hos kundföretaget.
Sökord
Account Manager, Teknisk säljare, Distriktssäljare, B2B-säljare, Fältsäljare, Sales Engineer, OEM, Elbranschen, Industriförsäljning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8036221-2092605". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
August Palms plats 1 (visa karta
)
211 54 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9997076