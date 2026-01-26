Säljare till Gullbergs & Jansson
Gullberg & Jansson of Sweden AB behöver förstärka sin organisation med en engagerad och affärsinriktad säljare. Vi söker dig som vill ta ansvar för och utveckla försäljningen till nya och befintliga kunder i Södra Sverige samt Danmark. Du utgår från Gullberg & Janssons kontor i Helsingborg.
Tillsammans med ytterligare en säljare kommer du att vara ansvarig för att skapa nya kontakter och hitta nya kunder samt besöka och utveckla befintliga kunder. Rollen innebär allt inom säljcykeln där du kommer ansvara för prissättning, skapa offerter till att säkra och följa upp avslutade affärer. Vidare kommer du att vara en viktig del i att utforma kundplaner och se till att försäljningen och lönsamheten per kund uppfyller uppsatta mål. Ofta kan du återvända hem på kvällen, men du bör räkna med några längre resor och ca 20-30 övernattningar per år.
Vem är du?
Vi söker en driven och passionerad säljare. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som resande säljare och det är viktigt att du har en god teknisk förståelse. Du vågar fatta beslut, är skicklig på förhandling, har en professionell framtoning och är duktig på att bemöta människor. Du är nyfiken och tänker kreativt för att hitta ingångar och möjligheter. Har du erfarenhet av att arbeta inom poolbranschen är det meriterande. Viktigt att du har ett stort service-, sälj- och kundfokus. Du pratar och skriver flytande svenska, har god förståelse för danska och du pratar engelska obehindrat. Då arbetet innebär resor har du B-körkort.
Om verksamheten
Gullberg & Jansson of Sweden producerar och marknadsför produkter inom hem- och utemiljön under varumärkena Nordic Relax of Sweden, Växthusbolaget samt Gullberg & Jansson. Försäljningen sker via bolagets webbshoppar och utvalda återförsäljare. Gullberg & Jansson of Sweden är en del av Gullberg & Jansson koncernen.
Läs gärna mer om koncernen på www.goj.se
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV och din ansökan snarast möjligt, då urvalsprocessen sker löpande. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot några ansökningar via mail, har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult på Dreamwork Mahlin Granelli Glyré 0703774539.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
