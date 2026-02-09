Säljare till framtidens energilösningar
2026-02-09
Vill du vara med och forma framtidens energilösningar?
Välkommen till oss - du som delar vår vision om hållbarhet i stort och i smått. Du som vill ta ansvar för energiförsörjningen och bryr dig om utvecklingen där vi bor och arbetar. Du som alltid är nyfiken på hur vi kan göra vårt energisystem ännu starkare. Vi söker dig som vill vara med på vår resa och bidra till ett hållbart samhälle för framtida generationer.
Ditt framtida team
Jag heter Dennis och kommer att vara din närmaste chef. Tillsammans bygger vi ett prestations drivet men tryggt team där vi:
• stöttar varandra
• delar kunskap och lär oss snabbt
• firar både resultat och utveckling
Här ska det vara kul att gå till jobbet, samtidigt som vi levererar mot högt uppsatta mål.
Din roll hos oss
Du arbetar med utgående telefonförsäljning mot både nya och befintliga privatkunder. Fokus ligger på elhandelsavtal, men även andra konsumentprodukter inom energi och datakommunikation kan bli aktuella.
Du ansvarar för hela affären - från första kontakt till avslut - genom att arbeta med:
• första kontakt
• behovsanalys
• rådgivning
• avslut
Du arbetar strukturerat med tydliga mål och daglig uppföljning, och ser snabbt resultatet av ditt arbete i både prestation och lön.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med fast grundlön och en provisionsdel baserad på uppnådda mål. Du utgår från vårt huvudkontor i Lund.
Vem är du?
Du tycker om försäljning och vill ständigt utvecklas i din roll för att leverera starka resultat med hög kvalitet mot kund. Du drivs av tydliga mål, gillar att påverka ditt eget resultat och känner dig trygg och professionell i dialogen via telefon.
Vi tror att du är:
• trygg i dialog med kunder
• professionell och förtroendeingivande
• tävlingsinriktad men prestigelös
• en lagspelare som vill utvecklas kontinuerligt
Vi erbjuder dig
Det krävs mod för att leda energiomställningen. Och det modet finns här, på Kraftringen. Vi tror att ett starkt energisystem börjar med medarbetare som har förutsättningar att må bra och skapa balans mellan arbete och fritid. Därför erbjuder vi förmåner som stödjer ett hållbart arbetsliv för alla som arbetar hos oss. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner.
Här får du möjlighet att växa i en organisation som driver energiomställningen framåt, samtidigt som du blir en del av en kultur där samarbete, trygghet och respekt för varandra genomsyrar vardagen. Tillsammans bygger vi framtidens energilösningar - för människor, samhälle och kommande generationer.
Låter det intressant?
Sista ansökningsdag är den 5 mars 2026, men vänta inte med att skicka in din ansökan! Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker genom att skicka in ditt CV och svara på våra urvalsfrågor. Frågorna ersätter det personliga brevet och hjälper oss att lära känna dig bättre. När du skickar in din ansökan maskeras dina personuppgifter automatiskt i vårt system. På så sätt kan vi fokusera på kompetens i det första urvalet. Det är en del av vårt arbete för att bidra till ökad jämställdhet, mångfald och inkludering.
Har du frågor gällande tjänsten, kontakta rekryterande chef Dennis Azimi Teamchef, dennis.azimi@kraftringen.se
. Om du har frågor rörande vår rekryteringsprocess kontakta Jennie Berne, HR Business Partner, jennie.berne@kraftringen.se
Publiceringsdatum2026-02-09
Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidat. Drog- och alkoholtest kan förekomma.
Kraftringen är en del av Sveriges totalförsvar, vilket innebär att alla tillsvidareanställda krigsplaceras enligt Lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809).
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftringen Energi AB (Publ)
(org.nr 556100-9852)
Råbyvägen 37
224 57 LUND
