Säljare till Exaltera Marketing - Bengtsfors
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Bengtsfors Visa alla säljarjobb i Bengtsfors
2026-06-28
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Vill du arbeta med försäljning i ett företag där utveckling, gemenskap och högt engagemang står i fokus? Exaltera Marketing söker nu drivna och sociala säljare med utgångspunkt i Bengtsfors.
Hos oss får du möjligheten att representera välkända företag inom energi- och teknikbranschen samtidigt som du utvecklar dina färdigheter inom försäljning, kommunikation och kundbemötande.Publiceringsdatum2026-06-28Om tjänsten
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du på event, marknader, mässor, festivaler och andra platser där du möter kunder ansikte mot ansikte. Du presenterar produkter och tjänster inom energi- och teknikområdet och hjälper kunder att hitta lösningar som passar deras behov.
Du utgår från Bengtsfors och arbetar tillsammans med ett engagerat team där samarbete, coachning och utveckling är en naturlig del av arbetsdagen.
Vi erbjuder
Garantilön i kombination med attraktiv provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Gedigen introduktion och säljutbildning
Löpande coachning och stöd från erfarna ledare
Goda utvecklingsmöjligheter inom företaget
Ett positivt arbetsklimat med stark laganda
Vi uppmärksammar goda prestationer
Vi tycker att framgång ska belönas. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du kan vinna priser som:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Hos oss kombineras höga ambitioner med en trivsam arbetsmiljö där vi stöttar varandra och firar våra framgångar tillsammans.
Vem söker vi?
Vi tror att du:
Är social och trivs med att träffa nya människor
Har en positiv inställning och ett starkt eget driv
Motiveras av att arbeta mot uppsatta mål
Vill utvecklas både personligt och professionellt
Trivs med både eget ansvar och lagarbete
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav. Vi värdesätter rätt inställning och ger dig den utbildning och de verktyg du behöver för att lyckas.
Ansök idag
Vill du bli en del av ett växande företag där du får möjlighet att utvecklas, skapa resultat och bygga värdefull erfarenhet?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Bengtsfors. Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att söka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: bengtsfors@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
666 31 BENGTSFORS Jobbnummer
9982187