Säljare till Exaltera Marketing - Åmål
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Åmål Visa alla säljarjobb i Åmål
2026-06-28
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Är du en social och målinriktad person som vill utvecklas inom försäljning? Exaltera Marketing söker nu engagerade säljare med utgångspunkt i Åmål.
Hos oss får du representera välkända företag inom energi- och teknikbranschen samtidigt som du bygger erfarenhet inom försäljning, kommunikation och kundservice. Vi erbjuder en arbetsplats där utveckling, samarbete och engagemang står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-28Om tjänsten
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du på event, marknader, festivaler och andra mötesplatser där du träffar kunder varje dag. Du presenterar produkter och tjänster inom energi- och teknikområdet och hjälper kunder att hitta lösningar som passar deras behov.
Du utgår från Åmål och blir en del av ett sammansvetsat team där ni stöttar varandra, delar erfarenheter och arbetar mot gemensamma mål.
Vi erbjuder
Garantilön i kombination med attraktiv provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Gedigen introduktion och säljutbildning
Löpande coachning och stöd från erfarna ledare
Möjlighet att utvecklas och avancera inom företaget
Ett positivt arbetsklimat med stark gemenskap
Vi belönar framgång
Vi uppskattar goda prestationer och arrangerar regelbundet säljtävlingar där du kan vinna attraktiva priser såsom:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Vi tror på att kombinera höga ambitioner med en trivsam arbetsmiljö där framgångar firas tillsammans.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Tycker om att möta nya människor
Har en positiv inställning och ett starkt driv
Är motiverad av att arbeta mot uppsatta mål
Vill utvecklas både personligt och professionellt
Trivs med eget ansvar samtidigt som du uppskattar lagarbete
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid din inställning och ger dig den utbildning och de verktyg som behövs för att lyckas i rollen.
Ansök idag
Vill du bli en del av ett växande företag där du får möjlighet att utvecklas, skapa resultat och bygga värdefull erfarenhet?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Åmål. Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att söka.
Ansök idag
Vill du bli en del av ett växande företag där du får möjlighet att utvecklas, skapa resultat och bygga värdefull erfarenhet?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Bengtsfors. Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att söka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: amal@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
662 32 ÅMÅL Jobbnummer
9982188