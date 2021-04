Säljare till Europeiska Motor , Norra stockholm - Next u AB - Företagsförsäljarjobb i Sundbyberg

Prenumerera på nya jobb hos Next u AB

Next u AB / Företagsförsäljarjobb / Sundbyberg2021-04-05-Europeiska Motor expanderar! Söker fler säljare till deras anläggningar som är placerade norr om Stockholm.Är du en framgångsrik, driven säljare idag men söker en ny utmaning med möjlighet till utveckling? Har du dessutom ett bilintresse och är nyfiken på motorbranschen? Då kan du vara en av våra nya säljare.2021-04-05Som bilförsäljare kommer du att stå i frontlinjen och äga hela kundkontakten genom att proaktivt jobba med bilaffären på ett nyskapande sätt. Med telefonen som främsta verktyg bygger du din egen kundstock genom personlig kontakt med blivande kunder för att bygga en långsiktig relation. Här får du ansvar för hela säljprocessen genom att boka dina egna möten för både nybils- och begagnad försäljning. Du sköter hela affären från första kundkontakt till leverans samt skapar en god grund för en långsiktig relation med kunden. Vanliga arbetsuppgifter innebär utöver försäljning av bil även försäljning av våra tillbehör, serviceavtal och finansieringslösningar, mm. Har du rätt förutsättningar får du verktygen att utvecklas och lyckas i en framgångsrik organisation med ett av världens största bilmärken i fronten.Vem är duVi vill att du har tidigare dokumenterad erfarenhet av försäljning av någon form, gärna med eget framgångsrikt bearbetningsansvar, och har kommit en bit i ditt yrkesliv. Du ska vara redo att ta nästa steg i karriären och se långsiktigt på din arbetsrelation. Lika viktigt är din personlighet. Vi vill att du har ett stort säljdriv och är tävlings- och målinriktad men också ödmjuk, lyhörd, noggrann och kan dela med dig av ditt engagemang där det behövs som mest. Detta är en roll för dig som vill skapa dig en karriär hos oss så din nyfikenhet tillsammans med resultatfokus kommer väl till pass här!Vi erbjuder digEn framgångsrik säljsatsning med tydliga utvecklingsmöjligheter.Möjlighet att jobba med ett av världens starkaste varumärken hos ett modernt och kundfokuserat företag med över 50 år i branschen.Högt i tak och goda kollegor som pushar varandra till framgångEuropeiska Motor AB är Sveriges största återförsäljare av Toyotabilar med fullserviceanläggningar i Sundbyberg, Täby, Vällingby, Arlandastad, Gävle och en verkstad i centrala Stockholm. Vi är ett familjeägt bolag med upp mot 200 anställda som grundades av Bertil Boström år 1960.Företaget har valt att samarbeta med rekryterings- och bemanningsföretaget Next u i denna rekrytering. Sök jobbet genom att fylla i formuläret längst ner i annonsen på Next u's hemsida. Jobbet är ansökningsbart så länge annonsen finns uppe på hemsidan. Vi håller intervjuer löpande.Varmt välkommen med din ansökan!Om Next uNext u är rekryterings- och bemanningsföretaget som tittar på människor, inte papper. Vi vet att det är människor som gör skillnaden mellan bra företag och fantastiska företag. Det är därför vi arbetar med videobaserade tjänster. Då får du en mer rättvis bild av både kandidater och jobb - inte bara tjusiga ord i ett CV eller i en annons. För att läsa mer om hur vi jobbar, besök gärna vår hemsida www.nextu.se Sökord: Försäljning , sälj , säljare , bilsäljare , Account Manager , Bilar , säljbranschen , bilbranschen , Europeiska Motor , Toyota , bilförsäljare , sälja bilarVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast och rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Next U AB5671634