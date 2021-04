Säljare till ett nytt projekt - 2 st - Nyhetstajm Stockholm - Säljarjobb i Täby

Nyhetstajm Stockholm / Säljarjobb / Täby2021-04-06Norrortssporten.se och Norrortsradio.se ingår i företaget - Nyhetstajm Stockholm/Norrorts MediaProduktion i Täby. Det blev - Norrortstelegrafen.se - som nu blivit Stockholmstelegrafen.seFöretaget, Nyhetstajm Stockholm/Norrorts MediaProduktion är ett mediaproduktions företag som massmedialt bevakar Stockholms norra region. Företaget sköter idag hemsidorna norrortssporten.se, norrortsradio.se och norrortstelegrafen.se (som nu blir Stockholmstelegrafen.se).Vi producerar kvalitativa sändningar (för lokalsporten) och rapporterar om intressanta och informativa nyheter. Gör djupgående reportage. Vi möter kända profiler och stora som små varumärken.Norrortstelegrafen.se är sedan en tid tillbaka huvudsidan och till stora delar en lokal nyhetssajt där, norrortssporten.se och norrortsradio.se ingår. Efter bara några veckor utökas området från norra Stockholm till hela stockholmsregionen och därmed byter vi namn till - Stockholmstelegrafen.se.Vår främsta marknadsföringskanal är och har varit sociala medier.Redaktionen har växt enormt.Men vi saknar någon/några säljare för att få sajten riktigt framgångsrik!Vill du bli en del av detta? Är du villig att arbeta för en rörlig lön i början?Då är det dig vi söker!!!Ditt jobb är i huvudsak:Ringa företag i Stor Stockholmsregionen för att erbjuda tjänster och reklam på våra plattformar - Webb-radio, Webb-TV, hemsida, poddar och under hösten en PDF-tidning. Kan också vara toppen att boka ett besök hos kunden för att visa upp sig för att få den personliga känslan (dock på ett corona-säkert sätt i dessa tider)Tjänsten är toppen för dig som studerar eller redan arbetar deltid. Kort och gott utöka den ekonomiska biten lite till.2021-04-06Positiv, utåtriktad och har lätt för att bemöta människor.Datorvana och ordbehandlingMålmedveten och initiativtagandeSäljvana inom media är önskvärt dock inget kravHär finns stora utvecklingsmöjligheter.Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan med ett CV och personligt brev om varför just du är lämplig för detta jobb - redan idag!Ansökan skickas in via mail till:Sista dag att ansöka är 2021-05-04Nyhetstajm StockholmFREGATTVÄGEN 1218353 TÄBY5672782