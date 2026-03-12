Säljare till Ekmans Maskin i Jönköping/Värnamo
Vill du kombinera friheten i en självständig roll med tryggheten i en stabil koncern? Ekmans Maskin AB växer och söker nu en säljare som vill bli en del av ett litet och familjärt bolag med korta beslutsvägar, stark laganda och ett gott rykte om att snabbt vara på plats och lösa problem.
Vi söker dig som trivs med att ta ansvar, gillar variation och brinner för att skapa långsiktiga kundrelationer.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Som utesäljare ansvarar du för försäljning och uthyrning av nya och begagnade truckar, serviceavtal och andra tjänster vi erbjuder. Våra kunder finns främst inom industri- och lagerbranschen och varierar i storlek - från små bolag till stora koncerner.
Du arbetar självständigt med hela säljprocessen - från prospektering till avslut - och ansvarar för att nå uppsatta mål och budget. Du bearbetar både nya och befintliga kunder, med stöd av vår erfarna och kompetenta service- och säljorganisation som stöttar dig i ditt säljarbete för ge våra kunder förstklassig service och vägledning.
Rollen utgår från hemmet. Vi ser gärna att du bor i Jönköping med omnejd.Profil
* Du har tidigare erfarenhet av uppsökande försäljning B2B och du har ett tekniskt kunnande och intresse
* Du är självgående, uthållig, arbetar strukturerat och ser dig själv som en driven lagspelare
* Du har ett stort affärssinne, är förtroendeingivande och bra på att skapa långsiktiga relationer med både kunder och medarbetare
* Du har goda IT kunskaper, är kommunikativ och uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska
* Du har minst B-körkort
* Känner du igen dig i ovanstående och tycker att detta låter som en intressant utmaning är du varmt välkommen med din ansökan.
Vi erbjuder ett självständigt och varierande arbete i ett framgångsrikt & stabilt företag där vi har fokus på kvalitet och service i allt vi gör. Nu söker vi dig som vill vara med och påverka vårt företags tillväxt. Du kommer att ha en central roll i vår säljorganisation.
Vårt erbjudande
* Ekmans Maskin AB erbjuder en trivsam och familjär stämning, kompetenta kollegor och tryggheten i att arbeta i en stabil och global koncern.
* Du erbjuds ett självständigt arbete med frihet under ansvar.
* Du får en trygg anställning med en grundlig introduktion och utbildning.
* Arbeta i ett team som hjälps åt och stöttar varandra, samt ha kollegor i hela landet vars stöd och expertis du kan dra nytta av.
* Friskvårdsbidrag för att främja hälsa och välbefinnande.Om företaget
Ekmans Maskin AB säljer, hyr ut och servar truckar. De flesta truckarna är begagnade och renoverade, i alla storlekar och modeller. Företaget har idag 32 anställda och är ett dotterbolag till Toyota Material Handling Sweden AB.
Mer information och ansökan
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Ola Christensen, tel. 070-23 79 572. Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan tillsättas innan utgångsdatum, så sök redan idag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
