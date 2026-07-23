Säljare till butiken i Lund
Rabalder AB / Butikssäljarjobb / Lund Visa alla butikssäljarjobb i Lund
2026-07-23
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Så här jobbar vi:
Vi är först och främst säljare som levererar hög servicenivå. Hos oss skall våra kunder känna sig välkomna, sedda och hörda.
Vi guidar och hjälper alla våra kunder, och vi lägger stor vikt vid att vara förtroendeingivande, engagerade och ödmjuka säljare.
Vi har tydliga gemensamma mål med vår framtida försäljning, strävar ständigt efter att utveckla våra säljaregenskaper och jobbar alltid med personlig styling.
Vi är positiva, resultatinriktade och entusiasmerande med ett starkt eget driv.
Vi jobbar nära i ett mindre team, är flexibla och stöttar varandra.
För att trivas hos oss tror vi att du:
• Uppskattar en arbetsdag med varierande arbetsuppgifter men med tydliga rutiner, och trivs med att ha ansvar.
• Har ett driv i att vilja överträffa kundens förväntningar och genom det, bevara och skapa långsiktiga kundrelationer.
• Är engagerad, har god förmåga att prioritera och vill utföra arbetet strukturerat och med bästa kvalité.
• Gillar att jobba självständigt i oftast högt tempo, och ser utmaningar som både roliga och spännande i vardagen.
• Har erfarenhet av sälj i klädbutik och känner stor glädje i mötet med människor som vill bli inspirerade till att komplettera sin garderob.
• Känner att det är motiverande att ha en viktig roll som butikens högra hand.
Tjänsten är tillsvidare på ca 15t t/v, och arbetstiderna varierar och inkluderar både vardagar samt vissa helger. Din flexibilitet har stort värde då utökad arbetstid förekommer vid semestertider, reaperioder och vid hög arbetsbelastning. Ersättning enligt gällande kollektivavtal.
Stämmer ovan in på dig, och du känner att du vill bli en i vårt team?
Då är du välkommen med ditt personliga brev med foto samt CV till susanh@rabalder.se
. Tidigare erfarenhet av försäljning i butik är ett krav och din personliga lämplighet värdesätts högt i rekryteringsprocessen. Urval sker löpande så vänta inte med att söka. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: susanh@rabalder.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Lund". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rabalder AB
(org.nr 556716-2556)
Klostergatan 7 (visa karta
)
222 22 LUND Jobbnummer
10010007