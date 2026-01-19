Säljare till Björkmans Bil Falun
2026-01-19
Björkmans Bil i Falun växer och söker efter en ny säljare för att utöka ett av Sveriges bästa Kia-team. Är du en passionerad säljare som är redo för nästa steg i karriären? Vill du vara arbeta i en av Sveriges modernaste Kia-anläggningar? Missa inte möjligheten att få representera Kia.Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Som säljare hos Björkmans Bil kommer du ingå ett ett kompetent team som tillsammans hjälps åt för att driva försäljningen av nya Kia och begagnade bilar, med ett särskilt fokus på Kias breda utbud av laddbara och helt elektrifierade bilar. Ditt uppdrag blir att skapa och vårda relationer med nya och befintliga kunder, privatpersoner såväl som företagskunder, och att säkerställa en exceptionell köpupplevelse från början till slut.
I rollen som säljare kommer du att:
Vara ansvarig för hela försäljningsprocessen, från första kundkontakt till leverans av bil. Se till att kunderna blir mycket nöjda över vårt sätt att lösa deras behov, med mål att nå högsta kundnöjdhet.
Telefonen är ett av våra viktigaste arbetsredskap. Vi är proaktiva för att skapa kundkontakter, demonstrera bilar, hantera provkörningar. skapa offerter och hjälpa kunderna med deras nya bil.
Svara på kundförfrågningar och informera om våra produkter, tillval och finansieringslösningar, både i bilhallen samt via telefon och mail.
Arbeta aktivt med att upprätthålla och utveckla kundrelationer genom hög servicenivå och professionellt bemötande.
Kia-teamet jobbar tillsammans för att hålla vårt moderna Kia-showroom och begagnatavdelning i skick samt hjälps åt med andra arbetsuppgifter som ingår i arbetet.Profil
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som bilsäljare och har ett gott sinne för siffror/affärer.
Har dokumenterat framgångsrika resultat från tidigare säljarbete och drivs av att nå avslut med våra kunder. Erfarenhet av B2B-försäljning anses som högst meriterande.
Har förmåga att skapa förtroende och med entusiasm leverera högsta service till dina kunder. Du har lätt för att knyta, bearbeta och bevara kundkontakter.
Är en engagerad lagspelare som är tävlingsinriktad, välorganiserad och tvekar inte att hjälpa till där det behövs.
Innehar en gymnasial utbildning, goda datakunskaper, behärskar svenska språket obehindrat i både tal och skrift, och har B-körkort.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig en plats på en av Sveriges modernaste Kia-anläggningar, med personal som brinner för Kia.
En dynamisk arbetsmiljö där du blir en del av ett professionellt team som värderar individuell utveckling och gemensam framgång.
Kontinuerlig utbildning för att hålla dig uppdaterad inom det senaste inom bilförsäljning och Kias modellprogram.
Ett lönesystem där du kan påverka din egen lön.
Attraktiva anställningsvillkor med bra personalförmåner - vi har kollektivavtal.
Heltidstjänst på 100% - tillträde enligt överenskommelse.
Tillsammans strävar vi efter att inte bara vara det bästa Kia-teamet i Sverige utan även att förse våra kunder med upplevelser utöver det vanliga. Vi lägger stor vikt vid att vår personal ska trivas, och arbetar aktivt för en stark teamkänsla och individuell utveckling.
Ser du en framtid tillsammans med oss på Björkmans Bil? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team.
Låter det intressant?
Du ansöker till tjänsten genom att skicka in CV samt personligt brev via vår hemsida www.bjorkmansbil.se/jobb/
Urval och intervjuer genomförs löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Vänligen bifoga både ditt CV och ett personligt brev, där du berättar lite mer om dig själv och varför du är intresserad av tjänsten.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bertil Björkman Bil AB
http://www.bjorkmansbil.se
Kolonnvägen 14
För detta jobb krävs körkort.
