Säljare till Åhléns nyateblering i Fridhemsplan
2026-01-16
Vi har byggt om Åhléns Fridhemsplan - med nytt koncept och nya lokaler ska vi bli fler och söker dig som vill vara med på resan!
Om din roll
Vårt mål på Åhléns är att vara upplevelsedriven destination som gör skillnad för kunden. Även om vi funnits i över 125 år, händer det mer än någonsin hos oss på Åhléns. Nu söker vi flera Säljare med uppdraget är att bidra till försäljningen i nya Åhléns Fridhemsplan genom aktiv kundkontakt och erbjuda service som överträffar kundens förväntningar. Du möter människor varje dag och är med och skapar en kundupplevelse som gör skillnad! Du kommer in under en nyetablering och kan komma att vara med och bygga upp varuhuset.
Exempel på arbetsuppgifter:
Att sälja genom aktiv kundkontakt i enlighet med Åhléns servicekoncept
Att aktivt arbeta med merförsäljning genom tävlingar och kampanjer
Säkerställa en inspirerande och säljande varuhusmiljö som skapar den bästa kundupplevelsen
Du blir en del av ett passionerat team och jobbar nära Visual Merchandiser, Varuplockare, Avdelningschef samt Varuhuschef.
Vi erbjuder dig:
Åhléns har funnits i många svenska hjärtan i över 120 år. Med en lång historia inom detaljhandeln fortsätter vi drivas av ständig utveckling. Hos oss får du vara med på en spännande resa där vi kombinerar vår historia med innovation och nya arbetssätt för att skapa en lönsam och hållbar framtid.
Till oss tar du med dig:
Arbetslivserfarenhet från försäljning/service, gärna inom detaljhandeln
En brinnande passion för god kundservice
Ett intresse för trender och vårt sortiment
För att lyckas i rollen och trivas på Åhléns tror vi att du brinner för försäljning lika mycket som vi och har en hög servicekänsla. Du tycker om att arbeta i team och att uppnå resultat genom samarbete. Du är flexibel och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är nyfiken på kunden och delar med dig av dina kunskaper och idéer.
Åhléns är en organisation i högt tempo, där mycket händer. Med dig i laget blir vi ännu ännu bättre!
Om rekryteringen
Vi söker flera säljare i olika omfattning från 20 - 30 h/v till alla våra avdelningar - Skönhet, Mode och Hem. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med inledande provanställning och du arbetar enligt schema som sträcker sig över vardagar, kvällar och helger. Arbetstiderna kan variera mellan kl 08-20. Då varuhuset planeras att öppna i april ser vi gärna att du kan börja hos oss i mars.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Som Säljare på Åhléns blir du en del av ett passionerat team som drivs av affärsmannaskap och entreprenörskap. Vi ger dig förtroende och möjligheten att växa i en utvecklande miljö. Med det hälsar vi dig varmt välkommen till Åhléns! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7068285-1794550". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åhléns AB
(org.nr 556797-8126), https://jobb.ahlens.se
Drottningholmsvägen 18 (visa karta
)
112 42 STOCKHOLM Jobbnummer
9689899