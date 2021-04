Säljare till 3Butiken Kongahälla - Hi3G Access AB - Säljarjobb i Kungälv

Hi3G Access AB / Säljarjobb / Kungälv2021-04-06Vi på Tre tror att livet blir roligare om vi upplever det tillsammans med andra. Därför arbetar vi varje dag för att göra det enklare för våra 2 miljoner kunder att dela sina upplevelser, åsikter och känslor med andra. Vi är övertygade om att det är kulturen på Tre som är huvudingrediensen för vår framgång. Tack vare detta har vi utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Varmt välkommen till Tre.3Butikerna bygger upp Sveriges bästa butikskedja, där vi bidrar med kunskap kring mobil kommunikation till både befintliga och potentiella privat- och företagskunder. Vi är en av de viktigaste kanalerna på bolaget när det kommer till att skapa nöjda och lojala kunder och därför är servicefokus centralt. Till vår 3Butik i Kongahälla söker vi nu en engagerad medarbetare för en extraanställning där vi öppnar upp dörren för din vidare karriär.För oss på Tre är vi alltid Bäst på det vi gör och vi söker nu en ny medarbetare för att stärka upp vårt team i 3Butiken Kongahälla i Kungälv. I rollen kommer du arbeta med serviceinriktad försäljning av Tres mobila produkter och tjänster där du även kommer arbeta med behovsinriktad rådgivning för att hitta de bästa lösningarna för våra kunder. I ditt uppdrag som säljare i 3Butik är ditt viktigaste ansvar att skapa en trygghet för våra kunder och att alltid bemöta kunderna på ett varmt och personligt sätt.I rollen som säljare ansvarar du för din egen utveckling men givetvis med nära stöd och uppföljning av din butikschef för att både nå dina individuella mål samt butikens mål.För att trivas i rollen ser vi att du är en driven person som gärna har erfarenhet av försäljning. Det är meriterande om du har erfarenhet från telekombranschen. En av dina främsta egenskaper är att skapa långvariga kontakter genom din stora kommunikationsförmåga. Du motiveras av att arbeta målinriktat för att uppnå bästa möjliga resultat samtidigt som du klarar av balansen mellan självständigt arbete och att vara en lagspelare.För att på bästa sätt hjälpa våra kunder ser vi att du minst 18 år samt talar svenska och engelska, gärna fler språk också.Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande arbete med stora möjligheter till både personlig och professionell utveckling i en trivsam arbetsmiljö med grymma kollegor. Ni arbetar i ett team på ca 4- 6 medarbetare och arbetar varierande tider enligt butikens öppettider, vilket även innebär kvällar och helger. Under din första tid här hos oss på Tre kommer du gå en introduktionsutbildning där vårt mål är förtydliga hur service och försäljning går hand i hand, samtidigt som du har väldigt kul på vägen!Vi söker dig som vill arbeta med behovsanställning (ev mer under sommaren) och du kommer ha en timlön samt provision. Sista ansökningsdag är den 2021-04-30 men vi läser ansökningarna löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Vi tar enbart emot ansökningar via denna annons och för mer information om tjänsten, tveka inte med att höra av dig till ansvarig chef Fatlum Sadiku på fatlum.sadiku@tre.se Vi ser fram emot att läsa din ansökan och kom gärna förbi någon av våra butiker!Besök även våra medarbetare på Instagram - Livet på 3!Varaktighet, arbetstid2021-04-06Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Hi3G Access AB5672744