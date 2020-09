Säljare till 3 sökes! - Effective Communication Dnr AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Vi lägger allt vårt fokus på våra uppdragsgivares kunder men jobbar samtidigt för att utveckla vårt eget erbjudande. Vi tror på jämställdhet och hos oss är alla välkomna. Har man vad som krävs ger vi den utbildning och de verktyg som behövs för att lyckas.Vi värdesätter långa samarbeten där vi kan bygga upp en stadig bas av kunskap för att hålla kvalitéten på topp och leverera imponerande resultat varje gång.2020-09-02Effective communication söker nu nya stjärnor till ett utav Sveriges mest kända projekt inom telefonförsäljning - operatören 3. 3 är ett välkänt varumärke inom hela Sverige och har funnits i 20 år på marknaden. Under dina arbetsdagar med telefonen som arbetsverktyg kommer du kontakta och bearbeta nya kunder och sälja in 3 's tjänster. Vårt primära syfte är att vi ska ge kunden en bättre, billigare och mer anpassad lösning än vad dom besitter idag.Hos oss på Effective Communication är det du själv som styr din inkomst. Vi arbetar efter en provisionsbaserad lön utan något lönetak!Att arbeta som säljare hos oss innebär att vikten av motivation, vilja och resultat väger starkt för att du ska lyckas.Vi är i en stor utvecklingsfas och utvecklingsmöjligheterna är därför väldigt stora inom din snara framtid här på företaget.Vi erbjuder dig:TB provisionBra produkter samt kampanjer som säljs väldigt bra per telefonEn heltidstjänst (mån-tors 09.45-19.00, fredagar 09.45-17.00)Stora utvecklingsmöjligheter inom vårat växande företagUtbildning inom säljteknik & personlig utvecklingVad vi söker hos dig:Du är motiverad och motiveras av personlig utveckling samt resultatUttrycker dig vältaligt på svenskaDu är målmedveten och tävlingsinriktadTidigare erfarenhet inom försäljning (helst via telefon)Serviceinriktad och lösningsorienteradEffective Communication är idag ett av Sveriges främsta företag inom telekombranschen och grundandes år 2010. Vi arbetar med ett flertal framgångsrika bolag där försäljning av toppklass ligger i fokus. Vi är en ung dynamisk arbetsplats med ca. 150 medarbetare i Stockholm & söker nya medarbetare hela tiden. Vårt topprenoverade kontor hittar du i Kista, ett säljgolv med 140 platser samt ett aktivitetsrum med bland annat biljardbord, fotbollscage, pingis & playstation.