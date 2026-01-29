Säljare / TikTok Live-värd (svenska & arabiska)
2026-01-29
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
Säljare / TikTok Live (svenska & arabiska)
Vi söker en säljare till Samis Jackets AB i Eskilstuna för arbete med försäljning via TikTok Live samt i butik.
Arbetsuppgifterna är varierande och kan inkludera:
Försäljning via TikTok Live
Försäljning och kundservice i butik
Kassaarbete
Sortering av varor och lagerarbete
Enklare städning och ordning i butik
Du är inskriven hos Arbetsförmedlingen och deltar i programmet Jobb- och utvecklingsgarantin eller Rusta och matcha.
Du talar svenska och arabiska
Du är flexibel och kan växla mellan olika arbetsuppgifter
Du är serviceinriktad och ansvarstagande
Meriterande:
Erfarenhet av försäljning eller kundservice
Intresse för sociala medier, särskilt TikTok
Anställningsform och omfattning enligt överenskommelse.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@samisjackets.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Samis Jackets AB
(org.nr 559489-5301)
Kungsgatan 24 (visa karta
)
632 18 ESKILSTUNA Kontakt
Mohammad Sami Alsharef info@samisjackets.com Jobbnummer
9712858