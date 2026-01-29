Säljare / TikTok Live-värd (svenska & arabiska)

Samis Jackets AB / Inköpar- och marknadsjobb / Eskilstuna
2026-01-29


Säljare / TikTok Live (svenska & arabiska)
Vi söker en säljare till Samis Jackets AB i Eskilstuna för arbete med försäljning via TikTok Live samt i butik.
Arbetsuppgifterna är varierande och kan inkludera:
Försäljning via TikTok Live

Försäljning och kundservice i butik

Kassaarbete

Sortering av varor och lagerarbete

Enklare städning och ordning i butik

Publiceringsdatum
2026-01-29

Kvalifikationer
Du är inskriven hos Arbetsförmedlingen och deltar i programmet Jobb- och utvecklingsgarantin eller Rusta och matcha.

Du talar svenska och arabiska

Du är flexibel och kan växla mellan olika arbetsuppgifter

Du är serviceinriktad och ansvarstagande

Meriterande:
Erfarenhet av försäljning eller kundservice

Intresse för sociala medier, särskilt TikTok

Anställningsform och omfattning enligt överenskommelse.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@samisjackets.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Samis Jackets AB (org.nr 559489-5301)
Kungsgatan 24 (visa karta)
632 18  ESKILSTUNA

Kontakt
Mohammad Sami Alsharef
info@samisjackets.com

Jobbnummer
9712858

