Säljare/Thernlunds
Stockholm fashion agency AB / Butikssäljarjobb / Huddinge Visa alla butikssäljarjobb i Huddinge
2025-08-19
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholm fashion agency AB i Huddinge
Om jobbet
Brinner du för mode, försäljning och kundupplevelser i världsklass?
Thernlunds är en av Stockholms ledande multibrand-butiker inom premium- och kvalitetsmode. Med en stark passion för stil, service och förstklassiga varumärken skapar vi en shoppingupplevelse som inspirerar våra kunder. Vi söker nu drivna, engagerade och resultatorienterade säljare som vill vara med och stärka vårt team i våra 7 butiker runt om i Stockholm.
Om rollen
Som säljare på Thernlunds är du en nyckelspelare i att skapa en dynamisk och inspirerande butiksmiljö. Du är aktiv, proaktiv och brinner för försäljning, samtidigt som du har en känsla för service och stil.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Ge varje kund en personlig och inspirerande shoppingupplevelse, där du guidar dem genom vårt sortiment och hjälper dem att hitta sin stil.
Arbeta aktivt med försäljning och kundrelationer, där du strävar efter att överträffa förväntningar och bidra till butikens omsättning.
Skapa attraktiva och säljande varuexponeringar som förstärker vårt varumärke och inspirerar kunderna.
Hantera lager och kassaarbete med noggrannhet och struktur.
Bidra till en välorganiserad och inbjudande butiksmiljö, där detaljer och ordning gör skillnad.
Delta i event, kampanjer och nyhetslanseringar, där du representerar Thernlunds med energi och expertis.
Vi söker dig som:
Är snabb, lättlärd och engagerad - du älskar ett högt tempo och är alltid redo att ge det lilla extra.
Har tidigare erfarenhet av försäljning inom detaljhandel, gärna inom mode.
Har ett skarpt öga för stil och mode och kan ge kunderna proffsiga stylingtips.
Är strukturerad och noggrann, där ordning och precision är en självklarhet.
Är positiv, lösningsorienterad och självgående - du ser möjligheter där andra ser hinder.
Talar flytande svenska och behärskar engelska i både tal och skrift.
Är lojal och professionell, där du bygger långsiktiga relationer med både kunder och kollegor.
Vad vi erbjuder:
En inspirerande arbetsmiljö där mode, service och försäljning står i fokus.
Möjlighet att utvecklas och avancera inom företaget.
Ett starkt team med passion för mode och kundupplevelser.
Attraktiva personalförmåner och en arbetsplats där du kan göra skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
per Mejl
E-post: personal@thernlunds.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare/ Kungens kurva". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm fashion agency AB
(org.nr 559250-0820)
Tangentvägen 14 C (visa karta
)
141 75 KUNGENS KURVA Arbetsplats
Kungens Kurva Jobbnummer
9466095