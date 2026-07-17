Säljare | Stockholm
Kjell & Co Elektronik AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-07-17
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Säljare
Ur kundernas perspektiv har vi branschens mest kunniga och flexibla medarbetare. Vi är också den kedja som kunderna upplever ger snabbast service. Det tror vi beror på en sak – våra säljares förmåga att förstå kundens behov och hjälpa dem att hitta rätt lösning.
Vad erbjuder vi dig?
Inom retail och inte minst på Kjell & Company går utvecklingen i rask takt och vi utvecklar ständigt nya vägar för att möta våra kunders nya behov, alltid med Service i världsklass som given målsättning. Just nu är vi i full transformation från butiker till Service Points. I en Service Point möter du som säljare främst våra kunder i fysisk form, men kundmötena sker även digitalt genom olika kanaler - alltid med kundens behov i fokus. Vi är stolta och säkra att du erbjuds en kultur där du kan vara dig själv, känna dig trygg och börja bygga många underbara minnen.
Detta innebär att du som säljare får kombinera försäljning, service och teknisk rådgivning i en roll där du varje dag hjälper kunder att hitta rätt lösningar utifrån deras behov.
Vad söker vi?
Vi söker flera säljare till våra butiker i Stockholm.
Tjänsterna varierar i omfattning från cirka 15 % upp till 70 %, och vi försöker i möjligaste mån matcha tjänstgöringsgrad med dina önskemål och verksamhetens behov.
Oavsett om du söker ett extrajobb vid sidan av studier eller en större deltidstjänst hoppas vi att du vill bli en del av vår resa.
Vad är viktigt för att passa och trivas i rollen?
Teknikintresserad - Du är nyfiken och intresserad av att lära dig mer inom teknikområdet. Mer än så behöver du inte - med fantastiska kollegor vid din sida och verktyg i form utav både introduktionsdagar och utbildningsportal med onlinekurser lär du dig mer och mer för var dag som går.
Relationsbyggande - Du är genuint intresserad av försäljning, service och förstår kraften av att bygga långsiktiga relationer. Du ser det som en spännande utmaning att överträffa varje kunds förväntningar och känner stolthet i både ditt personliga varumärke så väl som företagets.
Målinriktad - För oss är inte tidigare erfarenhet nödvändig - vi lägger stor vikt vid din utveckling och att du växer i rollen som säljare med dina personliga egenskaper som grund. I linje med vår strategi "grow with Kjell", med det menar vi oavsett om din ambition är att arbeta hos oss vid sidan om dina studier eller om du på sikt vill växa internt erbjuder vi på Kjell den möjligheten. Idag rekryteras 70 % av våra ledare internt. Vi erbjuder ett ledarskapsprogram som vi kallar Butikschef – trainee för dig som är på sugen på att utvecklas vidare och ta steget till en Butikschefs-roll. På Kjell vill vi att du ska kunna växa och ta personliga kliv framåt, både i den roll du har och i nya roller.
Allmän information
Arbetet är förlagt till både vardagar och helger.
Rekrytering sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll genomförs som en del av rekryteringsprocessen inför eventuell anställning.
Vi tillämpar alltid 6 månaders provanställning vid anställning.
Du behöver vara minst 18 år.
Utöver Handels kollektivavtal erbjuder vi även bonussystem, friskvårdsbidrag, attraktiv personalrabatt och vassa internutbildningar (exempelvis Butikschef – trainee).
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8028141-2104607". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kjell & Co Elektronik AB
(org.nr 556400-5378), https://career.kjell.com
Skärholmen Centrum (visa karta
)
127 48 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Kjell & Company Jobbnummer
10005234