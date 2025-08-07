Säljare Stockholm
Vill du vara med och bryta ny mark inom hemförsäljning? Då ska du jobba med oss på nystartade Viltbilen!
Viltbilen är ett nystartat företag som säljer och levererar viltkött till privatpersoner.
Viltkött är enligt Världsnaturfonden det enda klimatvänliga köttet. Vårt kött kommer endast från svenska dov- och kronhjortar som lever ett helt naturligt liv i skogen. Köttet är därför fritt från antibiotika och bekämpningsmedel.
Vi vill att fler ska få tillgång till detta fina kött och söker nu hemförsäljare till olika distrikt i Stockholmsområdet.
Vi söker dig som:
Har B-körkort (KRAV)
Gillar att träffa människor och bygga kundrelationer
Värdesätter samarbete och ett bra team
Ser möjligheter med provisionslön
Talar flytande svenska
Vi erbjuder dig:
Marknadsmässig provisionslön
Eget distrikt - Områdeschef
Behovsanpassad och högklassig utbildning
Fint kontor med säljaktiviteter och event
Välj mellan följande arbetstider: vardagar 9-15, vardagar 15.30-21.30 eller helger 10-17 (lite flex)
Vad innebär tjänsten:
Varje säljare får ett distrikt som man bearbetar själv. Man kör en snyggt loggad och eldriven skåpbil, försedd med frys som är fylld med våra fina varor.
Vi har provsmakningar regelbundet så att du kan berätta om varorna med ärlighet och tyngd.
Lönen är helt provisionsbaserad. När du arbetat upp ditt kundregister bör du kunna nå 40 000 kr/mån (heltid). Du får dessutom provision för de leveranser du gör inom ditt distrikt från onlineförsäljningen, vilket ger ytterligare möjligheter att bearbeta en kund.
Vårt fina och nyrenoverade kontor ligger 700 meter från Högdalens T-bana.
Låter detta intressant? Skicka då in ditt CV och några rader om dig själv till oss på mail.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: jobb@viltbilen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viltbilen & Gläntan AB
(org.nr 559455-8735) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Viltbilen Stockholm AB Jobbnummer
