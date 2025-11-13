Säljare Stockholm - Snittlön 40.000kr!
Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Innovative Sales TM AB i Stockholm
, Södertälje
, Nynäshamn
, Norrtälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Drömmer du om en karriär inom försäljning? Innovative växer och vi söker nu fler säljare till vårt kontor på Gärdet. Hos oss får du arbeta med välkända varumärken som Telia, Telenor och Halebop - och samtidigt utvecklas steg för steg.
Din roll: Du kommer arbeta mot både nya och befintliga kunder för våra uppdrag inom telekom. Din uppgift är att förstå deras behov och erbjuda skräddarsydda lösningar inom mobil, bredband och TV. Här handlar det om mer än att sälja - du bygger förtroende, skapar mervärde och långsiktiga relationer.
Här börjar alla som säljare. Men vägen slutar inte där. Genom internrekrytering kan du växa till teamleader eller gå vidare till företagsförsäljning (B2B) där du arbetar med mer komplexa affärer.
Vi erbjuder dig: Grundlön + provision utan tak Bonusmodeller och motiverande tävlingar Karriärmöjligheter inom ledarskap eller B2B-sälj Gym på kontoret Resetävlingar flera gånger per år Säljutbildning, coachning och aktieskola Gemenskap - AW's, events och lagaktiviteter
Arbetstider: Heltid, måndag-fredag (kortare arbetsdagar på fredagar).
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Emma Andersson, Head of Recruitment, via e-post på Emma.a@innovativesales.se
Kort om oss
Vi består idag av 200+ glada medarbetare
Samarbeten med Telia, Telenor och Halebop
Specialiserade inom fält-, event- och telefonförsäljning https://www.innovativesales.se/ https://www.instagram.com/innovativesales/?hl=sv https://www.tiktok.com/@innovativesales Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovative Sales TM AB
(org.nr 559267-8311), https://www.innovativesales.se/ Arbetsplats
Innovative Sales Kontakt
Emma Andersson emma.a@innovativesales.se Jobbnummer
9603420