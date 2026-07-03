Säljare/Stallforetradande varuhuschef till Sundsvall
The We Select Company AB / Butikssäljarjobb / Sundsvall Visa alla butikssäljarjobb i Sundsvall
2026-07-03
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Gillar du pulsen i ett varuhus och får energi av att se hur både människor och resultat växer? Kom och utvecklas i din roll som ledare hos oss på Rusta!
Just nu letar vi efter en Säljare som även kommer att vara Ställföreträdande Varuhuschef till vårt varuhus i Sundsvall.
Hos Rusta får du vara med och göra verklig skillnad – varje dag. I denna roll är du på den plats där allt händer, där vi möter våra kunder. Din allra viktigaste uppgift blir att vara varuhuschefen närmast, både när det gäller ansvar och det dagliga arbetet. Tillsammans ser ni till att vardagen flyter på smidigt, och när varuhuschefen inte är på plats är det du som tar rodret. Som team skapar ni ett välskött och inbjudande varuhus där både kunder och medarbetare trivs.
Om dig
Du inspirerar och stöttar dina kollegor, skapar struktur och ser till att rätt saker händer i rätt tid – med både helheten och detaljerna i fokus. Du är en trygg förebild för teamet, och du säkerställer att ni tillsammans jobbar mot varuhusets uppsatta mål. Som person är du bra på att skapa ordning och reda både i kassan och på lagret, samtidigt som du alltid har kunden i fokus och gör det där lilla extra för att skapa en välkomnande och positiv upplevelse i butik.
Du behöver inte kunna allt från början – vi lär dig! Men vi tror att du:
Har några års erfarenhet av att leda inom detaljhandeln, gärna från en verksamhet som hanterar stora volymer
Gillar att tänka långsiktigt och inspirera andra till detsamma
Är bra på att få med dig andra och förstår vikten av att ha kul ihop och sprida positiv energi oavsett om dagen flyter på enligt plan eller inte
Är rak och tydlig i din kommunikation, andra tycker att det är lätt att förstå dig
Gillar att ha fullt ös omkring dig och förstår vikten av att vara flexibel för att komma till bästa möjliga lösning för kunden, teamet eller varuhuset i stort
Har ett genuint driv att utvecklas, och kanske siktar du på att driva ett eget varuhus inom några år?
Vill du jobba hos oss?
Utöver ditt CV vill vi även lära känna dig genom:
Dina svar på urvalsfrågor när du ansöker
Ett kort test (bara lugn – det är inget matteprov)
Intervju på plats i varuhuset
Digital referenstagning och en bakgrundskoll – inget konstigt, bara rutin: Vanliga frågor och svar om bakgrundskontroller
Vill du växa med oss?
Tveka inte – skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte till sista sekund. Vi ser fram emot att få lära känna dig!
Slutligen:
Anställningsform: Tillsvidareanställning, inleds med sex månaders provanställning
Omfattning: Heltid (100%)
Startdatum: Augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Arbetstid:Varierande morgon, dag, kväll och helg
Lön: Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://www.rusta.com/se/sv/
Gesällvägen 8 (visa karta
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863 41 SUNDSVALL Arbetsplats
Rusta Sundsvall Jobbnummer
9990766