Säljare sommar/helg och vid behov

Tempora AB / Butikssäljarjobb / Göteborg
2026-03-30


Säljare till exklusiv klockbutik - passion för hantverk och kundupplevelse
Vill du arbeta i en miljö där kvalitet, precision och tidlös design står i centrum?
Vi söker nu en engagerad och förtroendeingivande säljare till vår butik med fokus på exklusiva armbandsur. Hos oss blir du en del av en värld där varje detalj räknas och där kundupplevelsen alltid är i första rummet.
Om rollen
Som säljare hos oss är du mer än en rådgivare - du är en ambassadör för våra varumärken. Du guidar kunder genom vårt noggrant utvalda sortiment och skapar personliga upplevelser som bygger långsiktiga relationer.
Dina ansvarsområden:
Leverera service på högsta nivå i varje kundmöte
Presentera och sälja exklusiva klockor med kunskap och passion
Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer
Säkerställa att butiken alltid håller en representativ och inbjudande standard

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom premium- eller lyxsegmentet
Har en naturlig känsla för service och kundbemötande
Talar svenska och engelska obehindrat
Har ett genuint intresse för klockor, design eller hantverk

Vi erbjuder:
En exklusiv arbetsmiljö med starka varumärken
Ett engagerat team med höga ambitioner och bra teamkänsla.

Låter detta intressant?

Välkommen med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Enbart vi mail, besök i butiken undanbedes
E-post: sabina@bergstromsur.com

Arbetsgivare
Tempora AB (org.nr 556643-6639)
Östra Hamngatan 43 (visa karta)
404 24  GÖTEBORG

Arbetsplats
Bergströms Ur

Jobbnummer
9827093

