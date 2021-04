Säljare som vill driva eget företag i Örebro - Stegra Rekrytering AB - Säljarjobb i Örebro

Stegra Rekrytering AB / Säljarjobb / Örebro2021-04-12Vi söker franchisetagare till PAAM Systems!BakgrundPAAM Systems ger idag hundratals företag och verksamheter runt om i Sverige en säkrare vardag med ett smart, interaktivt och tidsbesparande system för hantering av nycklar. PAAM Systems utvecklar och konstruerar produkterna och mjukvaran i Sverige och deras affärsidé är ett viktigt och naturligt steg i digitaliseringen som gör att verksamheter enkelt och effektivt kan använda smarta nyckelanläggningar genom ett webbaserat administrationsprogram.En hög prioritet för många verksamheter är att ha säkra och väl fungerande nyckelhanteringsrutiner som löser tids- och resurskrävande problem som borttappade och ej återlämnade nycklar, rörig nyckelförvaring och manuell hantering av nyckelutlämningar och papperskvittenser. Fastighetsbolag, säkerhetsbolag och olika typer av vårdinrättningar är några exempel på verksamheter där nycklar måste hanteras säkert och effektivt.Vad vi erbjuder digDu får genom ett franchisekoncept möjligheten att starta upp en egen verksamhet för PAAM Systems. Med dig har du en etablerad och uppskattad produkt där du arbetar med hela kundupplevelsen från försäljning till installation och kundsupport. Licenskostnaden ger dig ensamrätt till all försäljning i ditt distrikt, till såväl nya som befintliga kunder, där ersättningsnivån för försäljningar är mycket generös.Du kommer att arbeta proaktivt med att söka upp nya kunder och sälja in företagets produkter men också skapa relation med befintliga kunder, ta hand om inkommande leads samt försäljning av tillbehör och reservdelar. Du är ansvarig för hela försäljningsprocessen från beställning till installation och tillhörande utbildning samt felanmälningar.I rollen finns ett stort ansvar och frihet där du själv bestämmer hur du vill nå dina mål. Du väljer vilka uppgifter du vill sköta själv och vilka du vill delegera till anställda eller konsulter. Under din första tid som franchisetagare får du en gedigen introduktion till PAAM Systems samt de utbildningar och verktyg du behöver för att lyckas i din nya roll. Den centrala organisationen finns sedan kvar som löpande stöttning när du etablerar och utvecklar ditt företag.Krav för rollenB-körkortDu ska ha ett genuint intresse för proaktiv försäljning och en vilja att driva eget företagMeriterandeTidigare erfarenhet av att driva eget företagTidigare erfarenhet av proaktiv B2B-försäljningDu är lösningsorienterad och ser snabbt vad du behöver göra när du står inför ett problemDu behöver inte ha en teknisk bakgrund men du behöver vara en lättlärd person med en vilja att lära dig de kunskaper som krävs för att lyckas i rollenStartdatum: Enligt överenskommelseOmfattning: HeltidOrt: ÖrebroFångade vi ditt intresse? Ansök via länken så kontaktar vid dig med mer information. Du är också välkommen att höra av dig direkt till rekryteringsansvarig Johanna Holmquist på johanna@stegra.nu alt 076- 029 90 39.Stegra hanterar hela rekryteringsprocessen och alla frågor om tjänsten besvaras av Stegra.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-12Månadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Stegra Rekrytering AB5684991