Säljare som kan skapa affärer
Vi letar efter dig som redan kan försäljning och gillar att jobba med människor.
Hos oss handlar jobbet om att få in nya kunder och skapa mer jobb. Du kommer själv ta kontakt, boka möten, prata med kunder och skriva offerter. Kort sagt - driva affärer från start till mål.
Det här passar dig som inte väntar på att telefonen ska ringa, utan själv ser till att det händer något.
Vi tror att du:
* Har jobbat med försäljning tidigare och vet hur man får resultat
* Talar och skriver bra svenska
* Har körkort
* Är social och trygg i att ta kontakt med nya människor
* Kan jobba självständigt och ta ansvar
Det är ett stort plus om du har jobbat med tjänster eller inom bygg.
Hos oss får du:
* Fast lön + bonus
* Frihet att lägga upp ditt eget arbete
* Möjlighet att påverka hur mycket du tjänar
* Ett företag som vill växa - och där du är en viktig del
Vi är ett seriöst företag som vill jobba långsiktigt med både kunder och personal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
E-post: info@tabybygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby Bygg & Måleri AB
(org.nr 559438-9487) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9876182