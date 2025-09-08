Säljare sökes till Västerås
Lindab AB / Butikssäljarjobb / Västerås
2025-09-08
Bli en del av Lindabs säljteam i Västerås!
Är du en social person med en förmåga att leverera exceptionell kundservice? Har du känslan för försäljning och tycker om att hjälpa till att hitta de rätta produkterna för kundens projekt?
Lindab tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för byggbranschen inom framför allt byggplåt- och ventilationssektorn. Som säljare servar du våra B2B kunder med din tekniska kunskap i vårt sortiment samtidigt som du ser till att vi har en välsorterad och tilltalande Proffsbutik. I säljarens uppdrag ingår även att lasta och lossa transporter med truck samt att packa och säkerställa rätt produktleveranser till Lindabs kunder. Som säljare är det viktigt att du ser vikten av din roll i att kunna följa kunden i hela leveransledet, från konsultation och aktiv försäljning till att arbeta proaktivt med kundupplevelsen i butik, som i att förstå vikten av en korrekt leverans. Vi är stolta över att erbjuda en bred säljroll där vi sätter stort värde på personlig service för våra kunder.
Ditt ansvar som säljare hos oss på Lindab:
- Hjälpa kunden att hitta produkter och göra rätt produktval i butiken
- Ge produktkunskap och rekommendationer baserat på kundens behov
- Hantera försäljning, returer och inventering genom vårt affärssystem
- Säkerställa att vi har rätt produktsortiment och volym i lager och butik
- Hålla sig aktivt uppdaterad i kunderbjudandet och produktkännedom
- Upprätthålla en ren, säljande och organiserad butiksmiljö
- Lasta och lossa gods samt packa säljorder på lager och butik
Vad vi ser att du tar med till oss i tjänsten som säljare:
- Tidigare erfarenhet av försäljning inom bygghandel är att föredra men inget krav
- Prestigelöst och vänligt uppträdande med en passion för att hjälpa andra
- Medryckande kommunikations- och kundserviceförmåga
- Förmåga att arbeta effektivt i en miljö med högt tempo
- Naturlig fallenhet för försäljning och kundfokus
Slutligen är det viktigt för oss att du delar våra värderingar: Kundens framgång, Jordnära och Ordning och reda
Fördelar som du får som anställd hos oss på Lindab:
- Möjligheter att utvecklas och växa professionellt
- Stor delaktighet och möjlighet att påverka ditt dagliga arbete i butiken
- Konkurrenskraftig lön
- Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för att löpande förbättra dina färdigheter
- Värderingsstyrt bolag med jordnära värderingar
- Kompetensdriven organisation med stark framåtanda
- Personalrabatt på vårt breda produktutbud
- Rolig och stöttande teammiljö
- Trygghet och garantier genom Unionens tjänstemanavtal
Om du är redo att inleda en spännande karriär inom B2B inom byggplåts- och ventilationsbranschen och vill du bli en uppskattad medlem av vårt team, så vill vi höra från dig! Skicka in ditt CV och ett kort personligt brev som beskriver varför du är intresserad av tjänsten och varför du skulle passa bra för vårt team, urval sker löpande.
Lindab Sverige ABLindab Sverige AB är det svenska försäljningsbolaget inom den internationella Lindab Koncernen. Vi är ca 230 anställda fördelade över våra 31 olika siter i Sverige från Malmö i söder till Luleå i norr. Vi värdesätter en trygg och säker arbetsmiljö och är måna om att du ska kunna fortsätta vidarutvecklas och hitta din nästa utmaning inom bolaget eller koncernen. Vi tror på ett gediget kundmöte och att vår expertis bidrar till ett bättre klimat. På Lindab Sverige kan vi även stolt säga att vi är certifierad enligt Great place to Work.
Lindab Group är en ledande europeisk ventilationskoncern som består av företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar högkvalitativa produkter och system för energieffektiv ventilation, hälsosam inomhusluft och hållbara byggnader. Vi strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen med ansvarsfulla värderingar vad gäller klimat, innovation och mångfald.
Som anställd kommer du att möta ett utvecklingsfokuserat företag med en tydlig vision men också en lång historia och en stark grund som bygger på våra tre kärnvärden; kundframgång, ordning och reda samt jordnära. Detta gör Lindab Group till en arbetsplats där medarbetarna är stolta över sitt arbete och har en fin kollegial gemenskap som kännetecknas av tillit och respekt.
Vi finns representerade i ett 20-tal länder och har cirka 5 000 medarbetare fördelade på runt 200 platser i Europa.
