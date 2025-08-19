Säljare sökes till Stockholm - Curaprox
Är du tandläkare eller tandhygienist med kommersiellt driv? Nu har du chansen att kombinera din tandvårdskompetens med affärsutveckling, och bygga karriär utanför kliniken, men mitt i tandvården.
Vad du får hos oss Fritt, rörligt och varierat arbete med stort ansvar
Sex veckors semester
Privat sjukvårdsförsäkring
Tjänstebil eller milersättning
ITP1-tjänstepension
Friskvårdsbidrag 3 000 kr/år
Personlig och professionell utveckling i ett internationellt tillväxtföretag
Möjlighet att resa, nätverka och representera ett premiumvarumärke
Om rollen
Som produktspecialist/säljare blir du Curaprox ansikte utåt och får friheten att forma din arbetsvecka. Du ansvarar för att utveckla distriktet Stockholm/Uppsala och har nära kontakt med både kliniker, universitet och samarbetspartners.
Du kommer bland annat att:
Driva och utveckla ditt distrikt (Stockholms län + närliggande orter)
Genomföra 3-4 kundmöten per dag
Planera och boka dina veckor självständigt
Delta i kampanjer, konferenser och utbildningar - nationellt och internationellt
Bygga relationer och representera Curaprox vid universitet och seminarier
Vem vi söker
Vi söker dig som har tandvårdserfarenheten men vill ta nästa steg - där du får inspirera andra, bygga relationer och skapa affärsvärde. Du är självgående, strukturerad och gillar frihet under ansvar.
Krav - (Måste uppfyllas) Tandläkare eller tandhygienist med minst 2,5 års klinisk erfarenhet Självgående, strukturerad och relationsskapande God känsla för försäljning/affärsutveckling B-körkort Flytande svenska och bra engelska
Meriterande - (Plus i kanten) Erfarenhet av försäljning eller utbildning Vana av CRM-system, Office eller Fortnox Stort nätverk inom dentalbranschen
Om arbetsgivaren - Curaprox
Curaprox är ett globalt premiumvarumärke inom munvård, med schweizisk kvalitet och design. Vi finns i över 80 länder och växer snabbt - i Sverige har vi ett starkt team och en lojal kundbas inom både klinik- och apoteksled. Hos oss blir du en del av en engagerad organisation med högt i tak, som uppskattas av både tandvårdsteam och patienter.
Om tjänsten Ort: Stockholm med omnejd (även Uppsala fungerar)
Omfattning: Heltid, tillsvidare (med provanställning)
Start: Omgående
Arbetstider: Mån-fre, 08:00-16:00 eller 09:00-17:00 (flexibelt)
Placering: Hemmakontor (du utgår hemifrån)
Lönemodell: Fast lön
Kollektivavtal: Nej, men vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor, som framkommer i anställningsavtalet
Din ansökan
I denna rekryteringen samarbetar Curaprox med Odonti.se. Sök enkelt, med eller utan CV via odonti.se, dock senast 5 september 2025.
Urval sker löpande - så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan!
Observera: Intervjuprocessen innehåller moment på engelska.
Viktig information
Detta är en direktrekrytering till Curaprox, men rekryteringsprocessen hanteras av Odonti för att du som kandidat ska få en trygg och professionell upplevelse.
Direktkontakt med Curaprox undanbedes vänligen - alla kandidater hanteras via Odonti för en rättvis och likvärdig process.Publiceringsdatum2025-08-19Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta: Jashar Samadi - Rekryteringskonsult på Odonti jashar@odonti.se
0709220250
Om OdontiOdonti är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom tandvård - grundat av leg. tandvårdspersonal, för alla yrkesverksamma inom dentalbranschen. Över 11 000 tandvårdspersonal har redan connectat med oss och många har hittat sitt drömjobb via Odonti. Skapa din profil på odonti.se och låt oss hjälpa dig till ditt nästa steg i karriären.
