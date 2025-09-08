Säljare sökes till kund i Karlstad
2025-09-08
Nu har du chansen att utvecklas som säljare. Vi söker en account manager till vår kund med basen i Karlstad.
Om rollen
Som Account Manager hos oss får du en nyckelroll i att skapa värde för våra kunder. Du ser deras behov som en spännande utmaning och erbjuder lösningar med hjälp av välkända varumärken, marknadens bredaste sortiment och innovativa affärsidéer.
Vem är du?
Vi tror att du är initiativrik och har ett starkt affärsdriv.
Gillar att nätverka med kunder, arkitekter och samarbetspartners.
Är noggrann, samarbetsvillig och trivs med eget ansvar.
Lockas av en varierad roll där ingen dag är den andra lik.
Ett brett kontaktnät i regionen och erfarenhet från branschen är meriterande.
Skallkrav:
Körkort och tillgång till egen bil
Behärska Svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet inom arbetsmiljö/kontorsmaterialErfarenhet av att arbeta med försäljning
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden.
Denna nordiska koncern är en ledande aktör inom inredningslösningar för offentliga och kommersiella miljöer. Med ett oberoende arbetssätt och marknadens bredaste sortiment erbjuder de behovsanpassade lösningar för kontor, hotell, restauranger, skolor, vårdinrättningar och andra samhällsviktiga verksamheter.
Process: Intervju via Framtiden - Referenstagning - Intervju hos kund - Beslut
Placeringsort: Karlstad
Arbetstider: Kontorstider, måndag-fredag
Omfattning: Heltid
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande. Ersättning
Fast lön
