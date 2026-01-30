Säljare sökes till Göteborg med omnejd
Garda Alarm AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-01-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Garda Alarm AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Garda Alarm är en totalleverantör av trygghet och säkerhet för privata hem och företag.
Garda Alarm har idag tusentals kunder och har som långsiktigt mål att bli den största aktören på den svenska marknaden för hemlarm. Sedan etableringen 2012 har företaget utvecklats till att idag vara en riktig utmanare på den Svenska marknaden.
Vår vision Trygghet i alla lägen! Vår affärsidé Garda Alarm erbjuder ett paket av produkter och tjänster för alla som vill ha en trygg bostad att bo och komma hem till! Garda växer vidare och nu behöver vi fler säljare! Är Du vår nya vår nya Säkerhetskonsult? Har Du en egen stark vilja och ett eget starkt driv samt ett genuint intresse för att skapa nöjda kunder genom att fylla deras behov? Du kommer att ingå i säljteamet för säkerhetskonsulter som tillhör kontoret i Göteborg och rapportera till din närmaste säljcoach.
Du kommer aktivt arbeta mot privatpersoner genom personliga besök och sälja en högklassig produkt på en marknad som växer starkt. Hos oss får Du en grundutbildning inom försäljning samt individuell coachning av din försäljningscoach vars mål är att se dig lyckas.
Arbetsklimatet präglas av hög aktivitetsnivå med mycket energi och glädje där alla strävar efter individuella samt gemensamma mål. För att passa in i rollen tror vi att Du: Har en stark vilja att lyckas- Du är medveten om att som Du tänker så blir det. Egen stark drivkraft- Du vet att din insats gör skillnad och skapar ditt och teamets resultat. Är en teamplayer som bidrar med positiv energi Trivs med hög aktivitetsnivå och att hårt arbete är vägen för att lyckas. Kan flytande svenska I tal/skrift B-körkort är en merit men inget krav Vi erbjuder: Ingå i det snabbast växande brand och säkerhetsföretaget i branschen. Goda förtjänst möjligheter med rörlig lön utan tak. Utbildning, säljtävlingar och möjlighet till karriär och personlig utveckling En arbetsplats som andas glädje, sälj och engagerade medarbetare. Vi gör löpande urval och intervjuer så skicka in snarast för att vara tidigt i processen då starten är omgående. Varmt välkomna med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7143031-1815620". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Garda Alarm AB
(org.nr 556884-0572), https://gardaalarm.teamtailor.com
Stora Åvägen 21 (visa karta
)
436 34 ASKIM Arbetsplats
Garda Alarm Jobbnummer
9713742