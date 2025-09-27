Säljare sökes till Biosorbe
2025-09-27
Biosorbe driver innovation med en banbrytande miljöprodukt som revolutionerar sättet vi sanerar oljeutsläpp. Bli en del av teamet och bidra till en grönare framtid med en produkt som gör verklig skillnad. Sök redan idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
I rollen som Inhouse säljare blir du en central del i att introducera kunder för Biosorbes unika, biobaserade absorbent - en produkt som effektivt suger upp olja men är resistent mot vatten. Tack vare sina särskilda egenskaper möjliggör den en miljövänlig sanering av oljeutsläpp både i vatten och på land.
Du ansvarar för att presentera produkten för kunder, guida dem i beställningsprocessen och samla in information om deras befintliga lösningar. En viktig del av arbetet är att skicka testprover till intresserade kunder, följa upp användning och resultat samt dokumentera kundernas upplevelse på ett strukturerat sätt. Dessutom bidrar du till att etablera Biosorbe på relevanta plattformar, identifiera möjligheter till samarbeten och gemensamma projekt med kunder.
Biosorbe är ett litet innovationsföretag där lagarbete står i centrum. Alla hjälper till där det behövs - från att packa prover till att stötta produktionen - och skapar tillsammans en flexibel och engagerad arbetsmiljö.
Rollen är kontorsbaserad men kan framöver innebära kundbesök och resor.
Du erbjuds
• Mycket utrymme att forma rollen utefter dina egna ambitioner och på sikt utvecklas inom organisationen
• En nyckelroll i ett mindre företag, där du får göra en betydande insats för att expandera marknaden för Biosorbe
• En chans att växa tillsammans med ett clean-techbolag med hållbarhet i fokus
• En kultur där alla arbetar tillsammans. Här är alla delaktiga - till och med VD:n som sopar golvet! Ingen är för stor eller för liten; alla hjälper varandra
Dina arbetsuppgifter
• Prospektera och kontakta relevanta företag inom vattenrening och industri för att presentera Biosorbes produkter och lösningar
• Anpassa och använda informationsmaterial samt skicka ut prover (t.ex. vattenreningskuddar och spillkit) till potentiella kunder
• Uppföljningssamtal för att förstå kundernas behov, erfarenheter och intresse för samarbete
• Dokumentera aktiviteter, kontakter, prover, beställningar och leveranser i AirTable och Biosorbe CRM
VI SÖKER DIG SOM
• Är i början av din säljkarriär, med erfarenhet av prospektering och kalla samtal. Alternativt är du en mer erfaren säljare med dokumenterad framgång i att bygga nya kunder och sälja tekniska produkter
• Har ett intresse för hållbara produkter och vill arbeta med ett fiberbaserat, biobaserat och miljövänligt material
Det är meriterande om du har
• Ingenjörsexamen eller motsvarande teknisk utbildning vilket ger dig goda förutsättningar att sätta dig in i produkten, dess användningsområde och hur det kan tillämpas efter kundernas behov
• Erfarenhet av industri och/eller vattenrening
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Flexibel
• Social
• Kommunikativ
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Biosorbe grundades 2015 och har idag produktion och kontor i Kristinehamn. Här arbetar ett engagerat team inom produktutveckling och produktion på en familjär arbetsplats där alla bidrar till gemenskapen.
Heltid Ersättning
