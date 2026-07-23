Säljare Sökes Provisionslön

Adra Flytt och Städ AB / Säljarjobb / Uddevalla
2026-07-23


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SÄLJARE SÖKES – PROVISIONSLÖN
Vill du tjäna pengar och utvecklas inom försäljning?
Adra Flytt & Städ AB söker nu drivna och sociala säljare som vill vara med och växa tillsammans med oss!
Vi arbetar med flytt, städning, magasinering, bemanning och flera andra tjänster runt om i Bohuslän och västkusten.

Publiceringsdatum
2026-07-23

Om tjänsten
Som säljare hos oss kommer du att:
Kontakta nya och befintliga kunder
Sälja våra tjänster inom flytt och städ
Bygga långsiktiga kundrelationer
Vara en viktig del av företagets utveckling

Vi söker dig som:
Är social och positiv
Är driven och gillar att prata med människor
Vill utvecklas inom försäljning
Kan arbeta självständigt
Har god svenska i tal och skrift

Vi erbjuder:
Provisionslön med mycket goda möjligheter att tjäna pengar
Flexibla arbetstider
Möjlighet att växa inom företaget
Ett seriöst företag med höga kundomdömen

Reco: 4,7 ★ | Google: 5,0 ★ | Facebook: 5,0 ★
Arbetsort: Bohuslän / Västkusten
Kontakt: Valon Adra
info@adra-flytt.se
adra-flytt.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@adra-flytt.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Adra Flytt och Städ AB (org.nr 559386-8077)
Gräskärrsvägen 19a (visa karta)
451 55  UDDEVALLA

Arbetsplats
adra flytt och städ AB

Jobbnummer
10010400

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