Säljare sökes med start omgående - Heltid och deltid
Dote AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-07
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Är du en person med ett stort driv och en stark vilja att lyckas inom säljbranschen? Har du dessutom en god social kompetens och är grymt tävlingsinriktad? Då söker vi på Dote någon som dig till vårt härliga team! Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Som försäljare på Dote så kommer telefonen vara ditt främsta verktyg. Du kommer att representera välkända varumärken och hela tiden jobba aktivt med både nyförsäljning såväl som merförsäljning. På Dote trycker vi verkligen på personlig utveckling och vi vill göra allt i vår makt för att du ska bli en så bra säljare som möjligt!
Vi tror att du
• Har en stark vilja att prestera på jobbet
• Vill utvecklas/lära dig mer inom försäljning
• Är tävlingsinriktad och målmedveten
• Är en riktig teamplayer
• Gillar att sprida positiv energi i teamet
• Är minst 18 år fyllda
• Ingen utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet krävs
Vad vi erbjuder
• Säljutbildning
• Garantilön enligt kollektivavtal
• Grundlön + generös provision
• Bonustrappa
• Möjligheter till avancemang inom B2B försäljning
• Möjlighet att avancera till Säljcoach
• Möjlighet att avancera till Teamleader
• En miljö präglad av entreprenörsanda och kreativitet
• Toppfräscha lokaler 10 minuter ifrån T-centralen
• Kontor med god stämning, roliga aktiviteter, tävlingar, AW och mycket mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: emilia.blomstedt@dote.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dote AB
(org.nr 556784-8162)
Gustavslundsvägen 12 (visa karta
)
167 51 BROMMA Jobbnummer
9995944