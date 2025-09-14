Säljare sökes inom byggbranschen

HS Bygg & Badrum AB / Rese- och trafikjobb / Huddinge
2025-09-14


Visa alla rese- och trafikjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos HS Bygg & Badrum AB i Huddinge

Säljare sökes inom byggbranschen
Vi söker en driven och social säljare till vårt företag inom byggbranschen.
Arbetsuppgifterna kommer främst att bestå av:
Att kontakta nya och befintliga kunder

Försäljning av våra byggtjänster

Bygga långsiktiga kundrelationer

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning (gärna inom bygg, men inget krav)

Är självgående och resultatinriktad

Talar flytande svenska

Har körkort

Vi erbjuder:
Fast lön + provision

Möjlighet att växa inom företaget

Trevlig arbetsmiljö i ett växande team

Intresserad?
Skicka din ansökan till: [ hsbyggbadrum@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
på mejl
E-post: hsbyggbadrum@gmail.com

Arbetsgivare
HS Bygg & Badrum AB (org.nr 559342-7197)
Krongårdsvägen 2 (visa karta)
143 46  VÅRBY

Jobbnummer
9507594

Prenumerera på jobb från HS Bygg & Badrum AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos HS Bygg & Badrum AB: