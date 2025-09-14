Säljare sökes inom byggbranschen
2025-09-14
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HS Bygg & Badrum AB i Huddinge
Vi söker en driven och social säljare till vårt företag inom byggbranschen.
Arbetsuppgifterna kommer främst att bestå av:
Att kontakta nya och befintliga kunder
Försäljning av våra byggtjänster
Bygga långsiktiga kundrelationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning (gärna inom bygg, men inget krav)
Är självgående och resultatinriktad
Talar flytande svenska
Har körkort
Vi erbjuder:
Fast lön + provision
Möjlighet att växa inom företaget
Trevlig arbetsmiljö i ett växande team
Intresserad?
Skicka din ansökan till: hsbyggbadrum@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
på mejl
E-post: hsbyggbadrum@gmail.com Arbetsgivare HS Bygg & Badrum AB
(org.nr 559342-7197)
Krongårdsvägen 2 (visa karta
)
143 46 VÅRBY Jobbnummer
9507594