Säljare Skanska Rental - Uppsala

Välkommen till Rental, där vi erbjuder produkter och tjänster för den moderna arbetsplatsen. Här blir du del av en rikstäckande verksamhet med lokal närvaro där maskiner är vår vardag och människor vår styrka. Tillsammans med kollegor som brinner för service, kvalitet, säkerhet och hållbarhet skapar vi projekt som flyter på.
Vill du bidra till att skapa kundupplevelse i världsklass?
Med din nyfikenhet och ditt engagemang bidrar du till Skanska Rentals förflyttning att från en stabil plattform ta ytterligare kliv ut på marknaden. Som säljare kommer du att bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer med både befintliga och nya kunder. Vidare kommer du att skapa affärer utifrån mål och strategier uppsatta i samarbete med vår försäljnings- och marknadsfunktion. Du kommer att besöka kunder och deras projekt för att ta reda på hur vi bäst kan hjälpa dem. Detta innebär möten på kundernas huvudkontor samt byggarbetsplatser och ansvara för att de bemöts med utmärkt service och rådgivning vid uthyrning av maskiner till olika bygg- och anläggningsprojekt.
Rollen är mycket varierande likväl som dina kunder, som kommer att arbeta med både större och mindre byggprojekt. Du kommer att få stor frihet att planera och genomföra ditt arbete, samtidigt som du får coachning och stöttning från din chef och kollegor inom försäljning och marknad. Då arbetet innebär mycket kontakter internt såväl som externt är det viktigt att du har lätt för att skapa nätverk och har ett genuint och naturligt intresse för människor och att bidra till att vårt positiva arbetsklimat stärks ytterligare.
Placeringsort är Uppsala, där du utgår från vårt kundcenter och kommer att ha ett värdefullt internt nätverk, där ni tillsammans arbetar för att fortsatt ge våra kunder de bästa upplevelserna. Vidare kommer ditt arbetsområde sträcka sig inom Uppland och Västmanland där ditt interna och externa nätverkande är högst värdefullt.
Du är duktig på nätverkande och affärer
- Du har minst fem års erfarenhet av kund och försäljningsarbete inom uthyrningsbranschen eller teknisk försäljning alternativt erfarenhet från arbetsledning inom produktion inom byggbranschen och erfarenhet från försäljning.
- B-körkort är ett krav då kundbesök och resor ingår i tjänsten.
Det är en fördel om du har en utbildning inom sälj/marknad/ekonomi, alternativt motsvarande erfarenhet. Har du även erfarenhet av att arbeta med både större och mindre kunder, samt med CRM-system, är detta starkt meriterande.
Du är driven, prestigelös och självgående och din framåtanda återspeglar sig både i arbetet och hos dig som person. Du är bra på att skapa lönsamma affärer, vilket du gör med ett stort personligt engagemang - alltid med kunden i fokus. Du är även en förebild för oss både internt som externt, varför det är viktigt att du delar Skanskas värderingar.
Är detta ditt nästa karriärsteg? Sök nu, vi rekryterar löpande!
Sista ansökningsdag är den 31 mars, men vi utför löpande urval så tveka inte att söka. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta Distriktschef Peter Hansson på 0738-205764 alternativt HR Business Partner Lena Forssblad på 010-4490187.
Skanska använder sin kunskap och framtidsinsikt för att bidra till hur människor lever, arbetar och samverkar. Vi är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag med en omsättning på 157 miljarder kronor under 2023. Skanska är verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och en samlad expertis hos cirka 27 000 medarbetare skapar vi innovativa, hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid. Ersättning
