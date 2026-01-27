Säljare samt extra till butiken i Malmö
Så här jobbar vi:
Vi är först och främst säljare som levererar hög servicenivå. Hos oss skall våra kunder känna sig välkomna, sedda och hörda.
Vi guidar och hjälper alla våra kunder, och vi lägger stor vikt vid att vara förtroendeingivande, engagerade och ödmjuka säljare.
Vi har tydliga gemensamma mål med vår framtida försäljning, strävar ständigt efter att utveckla våra säljaregenskaper och jobbar alltid med personlig styling.
Vi är positiva, resultatinriktade och entusiasmerande med ett stark eget driv. Vi jobbar nära i ett mindre team, är flexibla och stöttar varandra.
För att trivas hos oss tror vi att du:
Är engagerad i ditt jobb, trivs med att ha ansvar, har förmågan att skapa både nära och långsiktiga kundrelationer.
Gillar att jobba självständigt i ofta högt tempo, och ser utmaningar som både roliga och spännande i vardagen.
Är noggrann, kreativ, strukturerad och du uppskattar en arbetsdag med varierande arbetsuppgifter.
Har erfarenhet av sälj i klädbutik och känner stor glädje i mötet med människor som vill bli inspirerade till att komplettera sn garderob.
Känner att det är motiverande att ha en viktig roll som butikens högra hand.
Tjänsterna är på deltid samt extra med ersättning enligt gällande kollektivavtal. Arbetstiderna varierar och inkluderar både vardagar samt vissa helger. Vid semester tillfaller ev. fler timmar/vecka.
Känner du att du vill bli en i teamet och att ovan stämmer in på dig?
Då är du välkommen med ditt personliga brev med foto samt CV till marina@rabalder.se
.
Tidigare erfarenhet av försäljning i butik är ett krav och din personliga lämplighet värdesätts högt i rekryteringsprocessen.
Rökfri samt talar svenska och engelska flytande. Urval sker löpande så vänta inte med att söka. Tillträde snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
