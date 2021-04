Säljare / Sales representive till Kalmar Scandinavia - Bravura Sverige AB - Säljarjobb i Växjö

Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-06Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i X månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos FÖRETAGET. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att FÖRETAGET har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och FÖRETAGET en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos FÖRETAGET.Kalmar är en del av Cargotec och erbjuder lösningar och tjänster för materialhantering i hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Företaget är världsledande inom terminalautomation och energieffektiv containerhantering och var fjärde container runt om i världen hanteras av ett Kalmar fordon. Med dess omfattande produktportfölj, globala servicenätverk och lösningar för smidig integrering av terminalprocesser ökar Kalmar effektiviteten i kunds godshantering. Hos Kalmar erbjuds du en arbetsplats med ett utvecklande och självständigt arbete där du får arbeta med olika typer av människor och problemlösningar. Företaget präglas av nytänkande och värdesätter medarbetare som tar egna initiativ.Som säljare hos Kalmar Sverige ansvarar du för införsäljningen, bearbetningen och avtalshanteringen gentemot Kalmars kunder. Kalmars maskiner används bland annat på terminaler, i hamnar, inom skogsindustrin, pappersindustrin samt inom övrig tung industri, och det är därmed kunder inom denna bransch som du ansvarar för i denna roll. I dina arbetsuppgifter ingår hela säljprocessen, från nykundsbearbetning till avtalsförhandlingar. Du ansvarar för både nya och befintliga kunder. Fokus i rollen ligger på att identifiera kundernas behov och utifrån detta erbjuda passande lösningar. I rollen ingår även samordningsansvar för aktiviteter som utförs med kunderna i olika bolag och regioner.Tjänsten innebär många resdagar inom Sverige och även internationellt. Här erbjuds du goda arbetsvillkor och förmåner samt stora möjligheter att utvecklas.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Minst 2-3 års erfarenhet av att arbeta med strategisk försäljning, gärna med nyckelkunderTeknisk förståelse och intresseDu uttrycker dig väl i tal och skrift, även på engelskaB-körkortErfarenhet av maskinförsäljning inom industri/entreprenadbranschen är mycket meriterandeEftergymnasial utbildning inom ekonomi eller teknik är meriterandeSom person har du lätt för att motivera dig själv, du brinner för försäljning och utmanar dig själv att hela tiden bli bättre. Du är lyhörd och kan snabbt uppfatta kundens behov och skräddarsy lösningar därefter. Du är van vid att hantera flera parallella arbetsuppgifter och kan snabbt skifta fokus samtidigt som du har ett strukturerat arbetssätt. Vidare tar du gärna egna initiativ till utveckling och förbättring och du trivs i en roll där du kan vara självgående och planera dina egna dagar.Övrig information:Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstidPlats: Syd Sverige - Exempelvis Jönköping / Ljungby / VäxjöLön: Enligt överenskommelse