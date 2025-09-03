Säljare Remote
2025-09-03
Säljare - Jobba hemifrån, oavsett var i världen du befinner dig!
Älskar du försäljning och önskar att du kunde jobba på distans - från var som helst i världen? Då är det här jobbet för dig. Vi söker nu flera säljare till vårt växande team.
Provisionsbaserad lön utan tak: Resultatdriven Försäljning
Snittlön: 40 000kr/månad
Arbetstider: 09:00 - 16:00
Måndag - Fredag
Vad du får:
• Kostnadsfri säljutbildning
• Tävlingar med priser som presentkort och utlandsresor
• Utvecklingsmöjligheter inom bolaget
• Stöd från ett team av erfarna telefonförsäljare
• Jobba hemifrån - oavsett var du befinner dig
• Fantastiska kollegor
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av telefonförsäljning (Inget krav)
• Är målinriktad och älskar att nå resultat
• Trivs med att arbeta självständigt
• Har hög social kompetens och bygger snabbt förtroende
• Har dator, headset och bra internetuppkoppling
Rekryteringsprocess: Vi håller en enkel och snabb rekryteringsprocess digitalt. Du får information och nästa steg via e-post.
Håll därför utkik i inkorgen efter din ansökan.
Vid frågor maila: info@atlasleads.se
Jobbtyp: Heltid, Tillsvidare
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: info@atlasleads.se
Philip Johansson Info@atlasleads.se
