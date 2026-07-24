Säljare / Projektledare Byggentreprenad
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2026-07-24
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Säljare / Projektledare – Byggentreprenad
Bygg din framtid tillsammans med Byggimperium Sverige AB
Vill du arbeta i ett växande byggföretag där du får stort eget ansvar, goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet att påverka din egen inkomst? Då kan du vara den vi söker.
Byggimperium Sverige AB söker nu en driven och affärsmässig Säljare / Projektledare som vill vara med och utveckla vår verksamhet inom renovering, ombyggnation och byggentreprenader.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Som säljare och projektledare ansvarar du för hela affären – från första kundkontakt till färdig offert och överlämning till produktionen. Du arbetar både med inkommande förfrågningar och aktiv nykundsbearbetning mot privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag.Arbetsuppgifter
Bearbeta inkommande leads och offertförfrågningar.
Genomföra kundmöten och platsbesök.
Upprätta offerter och följa upp affärer.
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Samarbeta med arbetsledare och hantverkare genom hela projektet.
Arbeta aktivt med försäljning och utveckling av ditt distrikt.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning, projektledning eller byggbranschen.
Är självgående och ansvarstagande.
Är social och har lätt för att skapa förtroende.
Har god affärsförståelse och gillar att göra affärer.
Trivs med frihet under ansvar.
Har B-körkort.
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Erfarenhet från bygg-, renoverings- eller entreprenadbranschen är meriterande.
Vi erbjuder
Fast lön med attraktiv provisionsmodell eller möjlighet att arbeta som egenföretagare.
Ett växande företag med korta beslutsvägar.
Gedigen introduktion och stöd i rollen.
Möjlighet att utvecklas till projektchef eller försäljningschef.
Tjänstebil enligt överenskommelse.
Mobiltelefon och dator.
Ett engagerat team med höga ambitioner.
Om Byggimperium Sverige AB
Byggimperium Sverige AB är ett etablerat byggföretag med säte i Stockholm. Vi utför renoveringar, ombyggnationer, tillbyggnader och totalentreprenader för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag.
Vår ambition är att leverera hög kvalitet, tydlig kommunikation och ett professionellt bemötande genom hela byggprocessen. Med erfarna hantverkare och projektledare skapar vi hållbara lösningar och nöjda kunder.Så ansöker du
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen att bli en del av Byggimperium Sverige AB och bidra till vår fortsatta tillväxt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: jobb@byggimperium.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Byggimperium i Stockholm AB
(org.nr 559129-1769) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Byggimperium Sverige AB Jobbnummer
10011366