Säljare proffsbutik, Centro Sätra & Älvsjö
Centro Kakel & Klinker AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-24
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Nu söker vi 2–3 säljare till två av våra proffsbutiker med start i höst. Vi letar efter dig som trivs i en kundnära roll, gillar att bygga långsiktiga relationer och vill arbeta i en verksamhet där kunskap och service är avgörande för affären.
Din roll
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att handla om:
Mötet med kund! Ge en extraordinär kundsupport och hjälpa kunden i deras specifika projekt
Arbeta i vårt affärssystem Jeeves för att skapa order och offerter
Ha ett öga på butiken uttryck, ordning och reda
Lagerarbete, orderplock och packning och stöd i lastning och lossning
Är du den vi söker?
Centro värdesätter dina personliga egenskaper högt. Vi är ett gäng med högt engagemang, nära till skratt och en teamkänsla som är svårslagen. Som person har du inga problem med att skapa goda relationer och agera lyhört. Du uppskattar variation i arbetet, där initiativförmåga och samarbete är a och o. Centro erbjuder dig ett fritt och omväxlande arbete i ett växande företag där vi värderar och tar hand om våra medarbetare.
Du som söker bör ha minst 3 år från försäljning inom detaljhandel, meriterande inom byggbranschen. Tidigare erfarenhet från teknisk försäljning inom byggbranschen är av fördel. Det förekommer en hel del tunga lyft och packning på lager, där även truckkörkort är meriterande men ej ett krav (utbildning kan lösas). Vi arbetar mycket framför datorer med både order, offerter, beställningar och mail mellan kollegor och kunder. Här är det bra om du har datorvana och meriterande om du även har arbetat i plattformer så som Jeeves, Outlook, Excel.
Anställningsvillkor
Centro har kollektivavtal, där tjänsten går under Detaljhandelsavtalet.
Omfattning: Heltid, 38,25 h/vecka.
Tjänster och placering: 2-3 tjänster med placering antingen i vår butik Älvsjö eller vår butik i Sätra/ Skärholmen
Anställning: Provanställning/ tillsvidareanställning
Arbetstider: måndag-fredag
Start: Höst 2026, enligt överenskommelse
Lön: Enligt senare överenskommelsePubliceringsdatum2026-07-24Så ansöker du
Vid frågor eller funderingar, kontakta Klara Eriksson, HR chef på 0721451822 eller Joakim Millqvist, regional butikschef södra Stockholm på 073-5182001. Ansökningar tas emot till rekrytering@centro.se
.
Löpande urval kommer ske under sommaren, intervjuer inleds under sensommaren.
Centro Kakel & Klinker
Centro strävar efter att ständigt utmana vår marknad och ha de bästa relationerna med våra proffs- och konsumentkunder. Med våra erfarenheter och kompetens är vi inte rädda för att testa och utmana dagens kakelbransch. Genom Centro ska kreativitet, kunskap och innovation bidra till enkelhet och göra det smidigare att arbeta med kakel. Vi ska tillföra leveranssäkerhet, kvalitet, tillgänglighet, kunskap och service för byggkeramiken och badrumsprodukter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: rekrytering@centro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Älvsjö/ Sätra". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centro Kakel & Klinker AB
(org.nr 556061-8943) Arbetsplats
Proffsbutik Jobbnummer
10011370