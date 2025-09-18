Säljare | Perfekt efter studenten!
Impressive Relations Sweden AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-09-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Impressive Relations Sweden AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Nu söker vi nya kollegor till ett väletablerat team som fortsätter vårt framgångsrika samarbete med ett av Sveriges mest välkända varumärken!
Som en del av vårt framgångsrika samarbete med Postkodlotteriet får du chansen att arbeta med face-to-face försäljning på köpcentrum, matbutiker och varuhus - där du blir en nyckelspelare i att skapa starka kundrelationer och driva försäljningen framåt.
Vad vi erbjuder:
Ett socialt och fartfyllt jobb - Träffa nya människor varje dag och bygg starka relationer.
Fast lön + Provision - Inga gränser för hur mycket du kan tjäna!
Karriärmöjligheter - Väx inom företaget och ta steget till ledande positioner.
Utbildning & coachning - Löpande sälj- och retorik utbildningar för att du ska nå din fulla potential.
Teamkänsla & utveckling - Jobba i ett sammansvetsat team där vi pushar varandra mot framgång.
Vi söker dig som:
Är utåtriktad, social och älskar att skapa nya kontakter.
Har driv, engagemang och ser utmaningar som möjligheter.
Är flexibel och redo att resa till olika platser i Sverige.
Har viljan att utvecklas och ser försäljning som en spännande karriärväg.
Vem är Impressive Relations?
Vi är ett växande sälj- och bemanningsföretag som sedan 2012 hjälpt några av Nordens största varumärken att nå nya kunder. Vi tror på utveckling, engagemang och att ha roligt på jobbet. Hos oss får du chansen att påverka din karriär, oavsett tidigare erfarenhet!
Ansök snabbt och enkelt - Utan CV eller personligt brev!
På Impressive Relations letar vi efter rätt person - inte det perfekta CV:t. Det viktigaste för oss är din vilja, inställning och ditt engagemang. Så även om du inte uppfyller alla kriterier, tveka inte att söka! För att göra rekryteringen så rättvis och träffsäker som möjligt har vi skippat CV och personligt brev. Istället använder vi oss av urvalsfrågor som hjälper oss att förstå vem du är och vad du kan bidra med. Vi tror att detta ger dig en bättre möjlighet att visa din potential och samtidigt skapar en mer objektiv och schyst process.
Låter det som en spännande utmaning? Vänta inte - ansök redan idag, då vi gör urval löpande!
Ansök idag och ta nästa steg i din karriär!
Kontaktperson: Victoria Engström 079-075-53-90 Victoria.engstrom@impressiverelations.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Impressive Relations Sweden AB
(org.nr 556851-4003), http://impressiverelations.se Arbetsplats
Impressive Relations Kontakt
Victoria Engström victoria.engstrom@impressiverelations.se 0790755390 Jobbnummer
9514597