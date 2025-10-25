Säljare / Partneransvarig Inferno Online
Sports and Social Entertainment Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sports and Social Entertainment Sweden AB i Stockholm Publiceringsdatum2025-10-25Om företaget
Inferno Online är världens största gamingcenter - en ikon inom svensk esport och en mötesplats för allt från vardagsspelare till internationella turneringar. Vi samarbetar med några av Sveriges största varumärken inom tech, sport och underhållning, och nu söker vi en driven säljare som vill ta våra partnerskap till nästa nivå.
Om rollen
Som säljare / partneransvarig ansvarar du för att utveckla Inferno Onlines kommersiella samarbeten. Du identifierar och bygger relationer med företag som vill nå ut till gamingpubliken genom event, kampanjer, sponsoravtal och skräddarsydda upplevelser.
Rollen kombinerar relationsbyggande försäljning med strategiskt tänk - perfekt för dig som gillar affärer, partnerskap och gamingvärlden.Dina arbetsuppgifter
Identifiera, kontakta och etablera nya samarbeten och sponsorer
Utveckla befintliga partnerskap och skapa mervärde för båda parter
Skräddarsy sponsor- och eventlösningar tillsammans med marknads- och eventteamet
Förhandla avtal och ansvara för offert- och säljarbete
Representera Inferno Online vid event, mässor och möten
Arbeta mot tydliga mål och bidra till att stärka vårt varumärke på marknaden
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av B2B-försäljning, partnerskap eller sponsorarbete
Är kommunikativ, förtroendeingivande och resultatorienterad
Trivs i en roll där du kombinerar kreativt tänkande med affärsmannaskap
Har intresse för gaming, teknik, esport eller underhållning (meriterande men inget krav)
Har god förståelse för varumärkesbyggande samarbeten och marknadsföring
Meriterande: tidigare erfarenhet från event, byrå, media, sport eller tech.
Ansökan:
Skicka ditt CV och en kort presentation till info@infernoonline.com
Märk mejlet med "Säljare / Partneransvarig - Inferno Online"
Urval sker löpande - sök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: info@infernoonline.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare / Partneransvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sports and Social Entertainment Sweden AB
(org.nr 559496-3943)
Odengatan 60 (visa karta
)
113 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Inferno Online Jobbnummer
9574393