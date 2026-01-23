Säljare på Hemglass Göteborg
2026-01-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Om jobbet
Hemglass - att köpa glass hos oss ska vara en upplevelse!
Vi och våra kunder vill att du:
• Ger glassig service med glatt humör, vänlighet och engagemang
• Står i centrum och vägleder köpet
• Ansvarar för din Hemglassbil
• Kör säkert
• Håller tiden
• Har en bil välfylld med glass
Då kanske du tänker: ska jag vara en säljare, eller ska jag köra en glassbil? Både och säger vi, vi söker dig som är en upplevelsesäljare!
Eller som vi också säger, en strukturerad glädjespridare.
Just nu söker vi dig som kan börja omgående och kan arbeta ca 30-35 timmar/vecka. Vardagar 15:00-20:00, Varannan helg (lördag), dagtid.
B-körkort är ett krav.
Du skapar en upplevelse för dina kunder, framförallt för mindre barn, men även för föräldrar och äldre. En viktig del i jobbet är att både kunna göra sig förstådd och att förstå. Mycket god svenska är därför vårt andra krav.
17 år inom servicebranschen eller pluggar på kommunens kulturskola - spelar INGEN roll. Det viktigaste är att du älskar kundkontakt, service och försäljning. Centralt för oss är att du är glad, vänlig och engagerad.
När du jobbar hos oss kommer du lära dig vad det innebär att i praktiken driva en egen butik på hjul. En möjlighet där du visar upp din förmåga till initiativ, eget ansvar och social kompetens.
Passar det här in på dig säger vi kör bara kör ( i dubbel bemärkelse ).
Titta gärna in på länken nedan för mer information om jobbet;https://hemglass.se/lediga-tjanster/glassaljare/
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Frågor besvaras via goteborg@hemglass.se

Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: rickard.hallstrom@hemglass.se
