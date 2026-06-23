Säljare på heltid med hög lön!
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Västerås Visa alla säljarjobb i Västerås
2026-06-23
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eller i hela Sverige
🌟 Bli vår nästa säljare!
Är du redo för ditt första jobb och vill jobba i ett ungt, energifyllt team? Då är det här rätt plats för dig! Vi lär dig allt – ingen erfarenhet behövs
Vi erbjuder:
Betald utbildning via Sector Way Academy (5-stegsutbildning inom försäljning och kundrelationer)
Daglig coachning och stöd från närmsta chef
Tydliga karriär- och utvecklingsmöjligheter för alla
Ett stabilt bolag med stark tillväxt och tydlig struktur
Mållön: 44 000 kr
Tjänstebil som förmån för våra toppresterande säljare
Friskvårdsbidrag
Vi söker dig som:
Kan prata och skriva på svenska till 100%
Kan jobba heltid från kl.12-21 ( tjänsten går EJ att kombinera med studier )
Är prickfri i polisens belastningsregister
Deltid EJ tillgängligt
🎯 Din roll som säljare
Besöka bostadsområden och prata med människor om trygghet i hemmet
Socialt, rörligt och perfekt för dig som gillar möten med människor
⭐ Vad du får hos oss
Starkt team med peppande kollegor! Ung kultur och högt tempo!
Tävlingar & karriärmöjligheter inom företaget
Utbildning, coachning & stöd från erfarna kollegor
🙌 Detta passar dig som:
Vill utvecklas inom försäljning och trivs i en ung och positiv arbetsmiljö även gillar teamwork
Vill ha ditt första jobb eller starta din karriär, gillar mål och vill utvecklas
Urval sker löpande – sök nu! 😊 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081)
Transformatorgatan 2 (visa karta
)
721 37 VÄSTERÅS Jobbnummer
9975833