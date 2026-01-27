Säljare på heltid i Örebro!
2026-01-27
Vill du arbeta i ett engagerat team med tydliga mål och stark sammanhållning?
Då har du hittat rätt!
Sector Alarm söker nu fler säljare till vårt team i Örebro. Vi välkomnar både dig som är i början av din karriär och dig som vill ta nästa steg inom försäljning. Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav, vi erbjuder en genomgående introduktion och coachning.
Vad erbjuder vi?
Ett starkt team, Härlig kultur, högt tempo och peppande kollegor - vi jobbar tillsammans för att nå våra mål.
Friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Tävlingar och bonusprogram - vi älskar att belöna din prestation!
Karriärmöjligheter - väx inom företaget och ta nästa steg.
Utbildning och coachning - vi ger dig verktygen för att lyckas.
Sociala aktiviteter- vi bygger gemenskap även utanför jobbet.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som säljare ansvarar du för att:
Boka och genomföra kundbesök
Presentera och rådgiva kring våra produkter och tjänster
Identifiera kundens behov och föreslå passande lösningar
Bidra till att fler hushåll får en tryggare och säkrare vardag
Arbetet innebär ett eget ansvar och daglig kontakt med kunder. Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du:
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Är prickfri i belastningsregistret
Har möjlighet att arbeta heltid, måndag-fredag kl. 12.00-21.00
Vi söker dig som
Motiveras av mål
Är intresserad av personlig utveckling och lärande
Är bekväm med mötet med människor
I den här rekryteringsprocessen lägger vi störst vikt vid dina personliga egenskaper. Vi kommer utbilda dig och därför ställer vi inte krav på tidigare erfarenhet av försäljning. Rätt inställning i kombination med den coachningen du får dagligen av din närmsta chef är de viktigaste förutsättningarna för att lyckas som säljare hos oss på Sector Alarm. Så ansöker du
Låter detta som en roll som passar dig? Ta chansen redan idag och ansök! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081), http://www.sectoralarm.se
Skvadronvägen 11 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Jobbnummer
9706545