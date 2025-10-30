Säljare / order administratör till Norrsten AB
Norrsten AB / Inköpar- och marknadsjobb / Skellefteå Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Skellefteå
2025-10-30
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
Visa alla jobb hos Norrsten AB i Skellefteå Publiceringsdatum2025-10-30Om företaget
Norrsten AB är ett företag med lång erfarenhet inom gravstensbranschen. Vi hjälper anhöriga att skapa personliga, vackra och varaktiga minnesmärken. Vår verksamhet präglas av omtanke, kvalitet och service - från första kontakt till färdig produkt.
Om rollen
Vi söker nu en säljare med administrativt ansvar till vårt kontor. Rollen kombinerar försäljning, orderhantering och kundkontakt med administrativa uppgifter. Du blir en viktig länk mellan kund, produktion och leverans.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Ta emot och hantera kundförfrågningar via telefon, e-post och butik
Ge rådgivning kring gravstenar, material, inskriptioner och tillval
Upprätta offerter och orderunderlag
Administrera beställningar och följa upp leveranser
Samverka med leverantörer och verkstad
Bidra till att utveckla företagets försäljningsrutiner och kundservice
Hjälpa till med marknadsföring, t.ex. uppdatering av hemsida och sociala medier, enklare annonsering och kundkommunikation
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av kundservice, försäljning eller administration
Är noggrann, strukturerad och serviceinriktad
Trivs med både kundkontakt och administrativa uppgifter
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system
Kommunicerar väl i tal och skrift på svenska
B-körkort en fördel
erfarenhet i adobe,excel, photoshop en fördel
Erfarenhet från begravnings- eller stenhuggeribranschen är meriterande, men inget krav - vi ger fullständig introduktion.
Vi erbjuder:
En stabil heltidstjänst i ett familjärt och omtänksamt företag
Möjlighet att arbeta med ett meningsfullt uppdrag
Trygg anställning, kollektivavtal och trevliga kollegor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: jenny@norrsten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - order administratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrsten AB
(org.nr 556145-1211)
Sundbrogatan 29 (visa karta
)
937 31 BURTRÄSK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9581888