Säljare Online - Stora Coop Kiruna
Coop Norrbotten Ekonomisk Fören / Butikssäljarjobb / Kiruna
2026-04-27
Är du en positiv och engagerad person som trivs i ett högt tempo? Då kan du vara den vi söker till vårt online-team på Stora Coop Kiruna!
Coop Norrbotten är marknadsledande inom dagligvaruhandeln i länet och finns i alla kommuner. Som medlemsägd organisation arbetar vi för att erbjuda prisvärda och hållbara varor och lösningar - alltid med kunden i fokus. Hos oss ska varje kund mötas av matinspiration, omtanke och ett personligt bemötande.
Som säljare inom online arbetar du med att:
Plocka och packa kundbeställningar
Leverera beställningar till kund
Utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter i butik
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 30 timmar/vecka.
B-körkort (krav)
Erfarenhet av e-handel eller butiksarbete är meriterande
Du är noggrann, driven och arbetar engagerat
Du trivs med ett högt arbetstempo och samarbetar gärna med andra
Du bidrar aktivt till utveckling av arbetssätt och service
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du har ett genuint intresse för mat, försäljning och service. Tillsammans strävar vi varje dag efter att överträffa kundernas förväntningar.
Urval sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan!
Förmåner
Som anställd hos Coop Norrbotten får du ta del av flera uppskattade förmåner. Varje månad får du 10 % lojalitetsrabatt på det mesta du handlar, både i butik och online. Du har också möjlighet att utnyttja ett generöst friskvårdsbidrag på upp till 3000 kronor per år. I personalrummet erbjuds dessutom kaffe, te och frukt, och du får tillgång till biljetter till olika idrottsevenemang.
Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av ca 155 000 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 41 butiker/stormarknader, ca 740 årsanställda samt en bruttoomsättning på ca 3,3 miljarder kronor. Butiker finns från Kiruna i norr till Piteå i söder. Servicekontoret finns på Storheden i Luleå.
Coop Norrbotten är en av Norrbottens största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Coop är unikt! Det är lätt att tro att alla matbutiker är lika. Samma varor på hyllorna, samma kundvagnar och så kassan vid utgången. Men Coop är annorlunda eftersom vi ägs av våra 3,5 miljoner medlemmar. Det är vad som gör oss unika. Det ger oss också ett extra stort ansvar, men också extra stora möjligheter.
Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi varje dag tillsammans med våra kunder för att fortsätta vara bäst på hållbar utveckling och nu satsar vi ännu mer på att sprida matglädje och mer kärlek till bra råvaror.
Tillsammans kan och ska vi bli den goda kraften i mat-Sverige!
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Norrbotten Ekonomisk Fören
981 38 KIRUNA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stora Coop Kiruna Jobbnummer
9876365