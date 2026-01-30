Säljare & Projektledare Områdesskydd
Vill du sälja riktiga projekt, träffa kunder på plats och ta ansvar hela vägen från första samtal till färdig montering? Då kan det här vara rollen för dig.
Vi söker en innesäljare med projektansvar till vårt kontor i Haninge. Du arbetar uteslutande med inkommande leads från vår marknadsföring - ingen kallringning, inget uppsökande säljarbete.
Du ansvarar för hela affären:
• Första kundkontakt
• Rådgivning och offert
• Platsbesök hos kund
• Inköp av material
• Planering och projektledning av montörer
• Slutfakturering av projektet
Det handlar om mindre entreprenader inom områdesskydd - exempelvis stängsel, grindar, villastängsel och industrilösningar - för både privatkunder och företag i Stockholmsregionen.
Parallellt bedriver bolaget e-handel inom områdesskydd, men denna tjänst är helt fokuserad på entreprenadförsäljning och projektledning.
Du är troligen:
• Strukturerad men flexibel
• Trygg i kunddialog och rådgivning
• Praktiskt lagd och lösningsorienterad
• Bekväm med ansvar och självständigt arbete
• Du behöver inte vara expert från dag ett, men du ska:
• Gilla att äga hela processen
• Ha lätt för att skapa förtroende
• Trivas med variation mellan kontor, kundbesök och planering
Erfarenhet från bygg, stängsel, entreprenad, teknisk försäljning eller projektledning är ett krav - men rätt person slår CV.Publiceringsdatum2026-01-30Om företaget
Total Stängsel Norden AB är ett nystartat bolag med högt tempo och korta beslutsvägar.
Här finns:
• Högt i tak
• Familjär känsla
• Stor frihet under ansvar
Du får möjlighet att vara med tidigt och sätta arbetssätt, relationer och struktur tillsammans med oss.
Vi erbjuder
• En fri och ansvarstagande roll
• Hela affären - från första kontakt till färdigt projekt
• Kontor i Haninge
• Arbete främst i Stockholmsregionen
Möjlighet att växa med bolaget Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: info@totalstangsel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Total Stängsel Norden AB
(org.nr 559113-3433), https://totalstangsel.se
Midgårdsvägen 11 (visa karta
)
136 38 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
