Säljare & Koordinator inom flyttbranschen
2025-09-13
Är du en driven och serviceinriktad person som trivs i ett högt tempo? Vill du arbeta i en dynamisk bransch där ingen dag är den andra lik? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-09-13Om tjänsten
Vi söker en engagerad säljare/koordinator till vårt team inom flyttbranschen. Rollen är mångsidig och kombinerar försäljning, administration och kundkontakt. Du kommer vara navet i verksamheten - en riktig "spindel i nätet" - som ser till att både kunder och kollegor får den bästa upplevelsen.Dina arbetsuppgifter
Kontakta leads och boka in kunder.
Följa upp förfrågningar och skapa långsiktiga kundrelationer.
Planera och koordinera flyttuppdrag tillsammans med teamet.
Rekrytera personal vid behov.
Sköta administrativa uppgifter kopplade till uppdrag och kunddata.
Hantera kundtjänstärenden och ge professionell service.
Bidra till att utveckla och effektivisera våra interna rutiner.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning, administration eller kundtjänst.
Är organiserad, lösningsorienterad och stresstålig.
Har lätt för att bygga relationer och kommunicera på ett tydligt och trevligt sätt.
Trivs i en varierad roll där du växlar mellan försäljning, planering och service.
Är självgående men också en lagspelare.
Talar och skriver flytande svenska, god engelska är meriterande.
Vi erbjuder
En utvecklande roll i en växande bransch.
Möjlighet att påverka och bidra till företagets framgång.
Ett arbetsklimat där högt tempo kombineras med laganda och gemenskap.
Fast lön med möjlighet till bonus kopplat till resultat.Om företaget
Vi är ett etablerat företag inom flytt- och servicetjänster som alltid sätter kunden i fokus. Hos oss blir du en del av ett ambitiöst team där kvalitet, engagemang och god service är självklara värderingar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: ansoka@movinggo.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MovingGo AB
(org.nr 559317-7305) Jobbnummer
9507401